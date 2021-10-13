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البحرين تقيم أول حفل زفاف يهودي منذ أكثر من 50 عامًا (صور)

Lebanon 24
13-10-2021 | 11:24
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شهدت البحرين لأول مرة منذ 52 عامًا، حفل زواج يهودي، في خطوة وصفتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بـ"العلامة الفارقة" للجالية اليهودية في الدولة الخليجية.

وأقيم حفل الزفاف في فندق ريتز كارلتون في المنامة يوم الأحد، وحصل على شهادة كوشير (موافق للشريعة اليهودية) بمساعدة من الاتحاد الأرثوذكسي، والعريس هو نجل هدى نونو، سفيرة البحرين السابقة لدى الولايات المتحدة، وهي عضو في الجالية اليهودية في البحرين.

وقالت نونو في تغريدة عبر "تويتر": "كان يوم أمس تاريخيًّا حيث احتفلنا بأول زفاف يهودي في البحرين منذ 52 عامًا! بينما أعلم أن كل أم تعتقد أن حفل زفاف طفلها ضخم، هذا الحفل كان حقا ضخمًا! من الصعب جدًّا العثور على كلمات مناسبة لوصف مقدار ما يعنيه أن يكون ابني".
 
 
كما علق حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر" قائلًا: "من ثمرات السلام بين إسرائيل والبحرين! حياة يهودية زاخرة مع أول زفاف يهودي في المملكة منذ 52 عامًا.. ألف مبروك للزوجين وعقبال المزيد من الأفراح والليالي الملاح".
 
وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن قادة المجتمع اليهودي رحبوا بالزفاف باعتباره علامة على عودة ظهور اليهود في البحرين، وأعربوا عن أملهم في أن يقوم المزيد من الشباب بتشكيل العائلات هناك.

يذكر أن البحرين والإمارات وقعتا، اتفاقي تطبيع علاقات مع إسرائيل في 15 أيلول 2020، قبل أن يسير على خطاهما السودان والمغرب.
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