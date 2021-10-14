5 أبراج هي الأكثر إثارة.. هل أنت من بينها؟

هناك فئة تملك المقاربة المتفائلة للحياة وأخرى تملك التصميم أو حس الفكاهة وكل هذه الخصال تجعل الشخص المعني يملك الإثارة التي تميزه عن غيره.

في المقابل هناك فئة تحلق وحدها في مجال الإثارة. هم يملكون الشكل الخارجي والصفات الداخلية التي تجعلهم الأكثر إثارة على الإطلاق.

هم حزمة متكاملة من كل ما هو مثير وبالتالي وفي كل مكان يتواجدون فيه فهم يلفتون الأنظار لا بسبب شكلهم الخارجي فحسب بل بسبب شخصياتهم المثيرة أيضاً.

إليكم الأبراج الاكثر إثارة:

الحمل

إثارة الحمل تكمن في شخصية هذا البرج، فهو لا يتراجع ولا يستسلم ويملك القوة للقيام بما عليه القيام به مهما كانت العقبات. الثقة بالنفس الخاصة بالحمل هي سحر خالص يذيب القلوب فهو في أي مكان يجذب الأنظار اليه من خلال ثقته بنفس وشخصيته القوية .

طباع الحمل تضاعف إثارته، فهو معروف بان طباعه نارية وعديم الصبر. البعض يعتبر أن هذه الخصال هي نقطة ضعفه ولكن هل سمعتم يوماً بشخصية مثيرة بليدة وباردة المشاعر.. الانفعالات النارية هي المثيرة وليس تلك القائمة على البرودة.

ولكن ما يجعل الحمل الأكثر إثارة هو ذلك الشغف الذي يشعر به، البرج هذا لا يزيف مشاعره ولا يقوم بتضخيمها فهو فعلاً يملك هذا الشغف الكبير جداً تجاه كل ما يقوم به.

العقرب

العقرب برج غامض وهذا الغموض يجعل نسبة الإثارة عنده مرتفعة جداً. شخصية العقرب قوية ويملك الشغف الكبير تجاه كل ما يقوم به ومع ذلك يمكنه ان يحيط نفسه بهالة من الغموض التي تجذب الاخرين كما يجذب الضوء الفراشات.

صريح ومباشر ومع ذلك يملك الكثير من الأسرار، تناقض لا يمكن سوى للعقرب إمتلاكه . إخلاص العقرب معروف وعليه فإن هذا يجعله من الشخصيات التي يمكن الوثوق بها والإعتماد عليها.

تركيبة العقرب التي تشمل الشغف مع الغموض والتشكيك والغيرة مع الإخلاص تجعله يتفوق على غيره لناحية الإثارة. فهي ليست إثارة بسيطة سهلة بل معقدة جداً حالها حال شخصية هذا البرج الذي يصعب فهمه.

القوس

برج القوس عادة من الابراج المعروفة بانها تملك ملامح جذابة ولكن الامر لا ينحصر بإثارة جسدية بل بشخصية مثيرة للغاية.

برج مستقل للغاية يعشق الحرية والسفر والمرح وحياته هي حلم الغالبية الساحقة من الابراج. هو لا يخاف من القيام بها بينما الاخرين يجلسون ويراقبون ويتحسرون وينتقدون.

القوس يجعل محيطه في حالة من التأهب طوال الوقت، فهو برج متفائل يعشق الحياة والمرح وعليه فهو يقلب حياة الاخرين رأساً على عقب.

حس الفكاهة الخاص به مثير للغاية ومعه لا توجد لحظة ملل واحدة، وبالتالي القوس هو حزمة متكاملة من المرح والمغامرة والتفاؤل والسعادة.. ولا يوجد اكثر إثارة من نسمة هواء منشعة .. وهذا هو القوس نسمة منعشة تجعل الحياة أجمل.

الجدي

نعم الجدي هو ضمن هذه اللائحة.. البعض قد يستغرب ذلك خصوصاً وأنه برج جدي للغاية ولكن في الواقع هذه الجدية هي التي تجعله يتفوق على غيره لناحية الإثارة.

معايير الجدي مرتفعة جداً وبينما الكل يرضى بما هو متاح البرج هذا يحدد هدفه ثم يعمل لتحقيقه. الجدي مثير جداً للاخرين لانه بكل بساطة لا يريدهم، فهو يملك خطة واضحة لحياته وهم ليسوا جزءاً منها. وكلما تضاعف رفضه كلما تضاعفت رغبتهم بالحصول عليه.

الجدي هو ملك السيطرة على الذات وبالتالي هناك الكثير من الغموض الذي يحيط به. الاخرون لا يمكنهم معرفة ما الذي يفكر به أو يشعر به.. والغموض هو أساس الإثارة.

الدلو

شخصية الدلو الخارجة عن المألوف والذكاء الخاص به هم أساس الإثارة المرتبطة به. هذا البرج غير متعجرف، ويحب البساطة في كل شيء ومع ذلك هو لا يشبه اي شخص اخر. هو السهل الممتنع الذي يخيل للاخرين بانهم يمكنهم "نسخ" شخصيته وما يقوم به لان كل شيء غاية في البساطة ليكتشفوا لاحقاً أنهم لا يمكنهم القيام بذلك على الإطلاق.

شخصية مستقلة تعتمد على نفسها.. فالبرج هذا في الواقع لا يحتاج لاي شخص اخر اذ يمكنه القيام بكل ما يريد القيام به بمفرده وهذا ما يجعله للاخرين يملك إثارة تفوق الوصف.

قوة الشخصية ميزة إضافية تجعله من الابراج المميزة للغاية يضاف الى ذلك الخجل الذي ما ينفك يشعر به وبالتالي مزيج غريب من القوة وسهولة العطب.