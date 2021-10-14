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بينها العطور والشامبو... دراسة تحذر من منتجات "قد تسبب الوفاة المبكرة"

Lebanon 24
14-10-2021 | 01:12
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حذرت دراسة طبية حديثة من أن المواد الكيميائية التي تسمى الفثالات، والتي تدخل ضمن مكونات مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، قد تتسبب في الوفاة المبكرة.

والفثالات هي مواد تستخدم لجعل البلاستيك أكثر مرونة وهي تدخل في صناعة منتجات مثل مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات وتغليف المواد الغذائية والصابون والشامبو وألعاب الأطفال.

وقدرت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة نيويورك أنها مرتبطة بنحو ما بين 91 ألفا و107 آلاف حالة وفاة مبكرة في الولايات المتحدة، سنويا، لبالغين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما، وهو ما يكلف البلاد ما بين 40 مليار دولار و47 مليار دولار سنويا.

وحلل العلماء في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك بيانات أكثر من خمسة آلاف شخص في الفئة العمرية المذكورة ممن شاركوا في مسح وطني للصحة والتغذية بالولايات المتحدة من 2001 إلى 2010.

ووجدوا أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من الفثالات كانوا أكثر عرضة للموت المبكر لأي سبب، خاصة من تعرضوا لمشاكل قلبية.

وأشار الباحثون إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول هذه المسألة، وقالوا إن الدراسة لا تؤسس ارتباطا مباشرا بين الفثالات والوفيات المبكرة.

وقال ليوناردو تراساندي، المؤلف الرئيسي للدراسة: "حتى الآن، أدركنا أن المواد الكيميائية مرتبطة بأمراض القلب، وأن أمراض القلب بدورها هي السبب الرئيسي للوفاة، لكننا لم نربط المواد الكيميائية نفسها بالموت".
المصدر: الحرة
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