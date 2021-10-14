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نيزك على وسادتها... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-10-2021 | 12:00
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أفادت تقارير صحفية أن امرأة كندية محظوظة للغاية، نجت من موت محقق بعد أن اخترق نيزك سطح منزلها وارتطم بوسادتها أثناء نومها، على بعد بضعة سنتيمترات من رأسها.

وكشف تقرير Victoria News أن روث هاميلتون كانت نائمة في منزلها في غولدن، وهي بلدة في جنوب شرق كولومبيا البريطانية بكندا، في 4 أكتوبر، عندما سمعت صوت تحطم وشعرت بالحطام على وجهها.
 
(RT)
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