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سيارة تحاول عبور الطريق في الاتجاه الخاطئ فتتسبب في حادث مروع (صورة)

Lebanon 24
14-10-2021 | 12:33
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شهدت إحدى المدن الأسترالية حادث سير مروعًا تسبب في سقوط قتلى ومصابين وتحطم عدة سيارات بسبب سيارة كانت تحاول عبور الطريق في الاتجاه الخاطئ.

ذكرت ذلك قناة "إيه بي سي" الأسترالية، في تقرير عن الحادث، الذي وقع، اليوم الخميس، في مدينة غولد كوست الساحلية شرقي البلاد.
 
 
وذكر التقرير أن الحادث أدى إلى مقتل 3 أشخاص وتحطم عدة سيارات، مشيرا إلى أن سبب وقوع الحادث هو محاولة سيارة عبور الطرق في الاتجاه الخاطئ.

وتابع: "لقي اثنان مصرعهما في موقع الحادث بينما توفي الثالث إثر نقله إلى المستشفى".

وقالت القناة إن 5 أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات لم تستدع نقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن 12 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث فور وقوعه.
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