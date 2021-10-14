بعد منح زوجته 270 ألف دولار...تفاجأ بالطلاق

تفاجأ مواطن سعودي بحصول زوجتها على حكم محكمة يقضي بتطليقها منه، بعدما قرر منح زوجته هبة قدرها مليون ريال (270 ألف دولار) للعدول عن الانفصال وإقناعها بالاستمرار في العيش معًا.

وفي التفاصيل، اعترف الزوج إنه قام بكتابة إقرار على نفسه لزوجته بأن يهبها مبلغ مليون ريال (270 ألف دولار) كهبة لإرضائها، ومحاولته إقناعها بعدم الانفصال والعيش معًا، مشترطًا منحها مبلغ الهبة المعني خلال مدة محددة، إلا أنه فوجئ لاحقًا بطلبها الطلاق بعد توقيعه الإقرار.