حقن طفلين بلقاح ضد كورونا عن طريق الخطأ

في 4 تشرين الأول، زارت عائلة برايس في إيفانسفيل بولاية إنديانا صيدلية وولغرينز، حيث تلقى ابنها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها البالغة من العمر 5 سنوات لقاحات الإنفلونزا. ولكن بمجرد عودتهم إلى المنزل، تلقت العائلة رسالة تفيد بحدوث خطأ جسيم.اتصل موظف في إحدى الصيدليات بمنزل برايس وحذرهم من أنه بدلاً من الحصول على لقاح الإنفلونزا، حقنهم زميل له عن طريق الخطأ باللقاح ضد فيروس كورونا من شركة فايزر. بعد ذلك، أخذ الزوجان طفليهما على الفور إلى طبيب آخر، اكتشف أن الصبي والفتاة يعانون من أعراض مقلقة - خفقان القلب وارتفاع ضغط الدم.وقالت والدة الطفلين، الكسندرا برايس: "نأمل بأن يكون هذا مجرد ضغوط التطعيم والرحلة إلى الطبيب، لكنني أفكر باستمرار "ماذا لو لم يكن كذلك"؟.وفقًا لصحيفة "Evansville Courier & Press" المحلية، أصيب الطفلان أيضًا بالحمى بعد تطعيمهم عن طريق الخطأ ضد كورونا. وصلت درجة حرارة ابنهم إلى 38 درجة، ولكن بمساعدة الإيبوبروفين انخفضت إلى 37.7. في نهاية الأسبوع، خضع الأطفال لفحص طبي آخر.وأصدرت وولغرينز بيانًا صحفيًا قالت فيه إن خطأ التطعيم حدث شائن بالنسبة لصيدليات السلسلة وأن "سلامة المرضى لها أهمية قصوى بالنسبة لنا".وقالت: "مثل هذه الحالات نادرة جدًا ويتعامل معها Walgreens على محمل الجد. يتضمن إجراء التطعيم متعدد الخطوات لدينا العديد من فحوصات السلامة. لتقليل احتمالية خطأ الموظف، وقد أجرينا تحقيقًا مع موظفي الصيدلية لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".ولكن في الواقع، فإن التطعيمات الخاطئة ضد فيروس كورونا بدلاً من الإنفلونزا حدثت أكثر من مرة في الصيدلية ووقع آخر حادث من نوعه في في 18 أيلول.