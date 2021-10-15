أطول امرأة في العالم... تعرف اليها

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أن امرأة تركية يبلغ طولها أكثر من مترين، هي رسميا أطول امرأة على قيد الحياة في العالم.وقالت روميسا جيلجي، من مقاطعة كارابوك التركية، إنها تأمل في أن تساعد حالتها، التي تنتج عن متلازمة ويفر، وهي مرض خلقي نادر يسبب نموا متسارعا، في إلهام الآخرين لقبول أنفسهم.وتبدأ الحالة من مرحلة ما قبل الولادة وتستمر إلى غاية مرحلة الشباب، وتتسم بنضوج عظمي متقدم وعيوب عصبية، هيكلية ووجهية.وقالت جيلجي التي يبلغ طولها 215.16 سم (7 أقدام و0.7 بوصة): "يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة لنفسك، لذا تقبل نفسك كما أنت، وكن على دراية بإمكانياتك وابذل قصارى جهدك".وحققت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما أيضا رقما قياسيا عالميا في عام 2014، عندما تم اختيارها كأطول مراهقة على قيد الحياة، ومنذ ذلك الحين استخدمت منصتها للدفاع عن الآخرين الذين يعانون من حالات نادرة.ونظرا لمشاكل الحركة المتعلقة بحالتها، تستخدم جيلجي في الغالب كرسيا متحركا للتنقل، على الرغم من أنها تستطيع المشي بمساعدة إطار المشي.وقال كريغ غلينداي، رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إنه "لشرف" الترحيب بها مرة أخرى في سجلات الأرقام القياسية.وأضاف: "إن روحها التي لا تقهر واعتزازها بالتميز عن الآخرين هو مصدر إلهام".ويشار إلى أن أطول رجل على قيد الحياة في العالم، هو سلطان كوسين، ومن تركيا أيضا، ويبلغ طوله 251 سم (8 أقدام و2.8 بوصة)، والذي دخل الموسوعة في عام 2018.وكانت أطول امرأة تم تسجيلها على الإطلاق، تسنغ جينليان، من مقاطعة هونان في الصين، والتي وصل طولها إلى 246.3 سم (8 أقدام و1 بوصة) قبل وفاتها في عام 1982.(إندبندنت)