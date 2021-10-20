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جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
20-10-2021 | 23:24
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تمكن شاب صربي متحمس للفضاء من تصوير سطح القمر، الذي مر فجأة فوقه جسم كبير بسرعة كبيرة وترك ظلا كبيرا على القمر.

 

 وسارع هواة نظريات المؤامرة إلى الادعاء بأن الحديث يدور عن كائنات فضائية، بحسب موقع "WALLA".

 

الجسم غير المعروف يشبه "نجمة الموت" من سلسلة أفلام "حرب النجوم" شوهد وهو يحلق عاليا فوق القمر، وبعد نشر الفيديو على الإنترنت، ذهب الكثيرون إلى أن الكتلة الغريبة، التي تشبه النيزك، هي كائن فضائي يطير على سفينة تشبه "نجمة الموت".

 

وأثناء تعقب الكاميرا للقمر في 23 آب الماضي، رصدت جسما صغيرا مرئيا في الزاوية اليمنى العلوية ويتجول حول القمر، تاركا ظلا كبيرا، قبل أن يختفي في الضباب.

 

لم يضع المشاهدون الوقت وقدموا نظريات مختلفة وغريبة لما هو موثق في الفيديو. وأوضح أحدهم: "لترك ظل على القمر، يجب أن يكون جسما ضخما، لذا فهو سفينة كبيرة حقا".

 

 وأضاف آخر: "إما جسم عملاق أو نيزك"، وكتب أحدهم: "هذه سفينة ضخمة، شيء بحجم نجمة الموت".

المصدر: سبوتنيك

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