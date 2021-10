كيف تصبح ثرياً؟ إليك 8 نصائح

إذا كنت ترغب في بناء الثروة، فإن أفضل مكان للبدء هو بناء عادات سليمة، فكلما أسرعت في بناء هذه العادات، زادت فرصك في الوصول إلى الثراء.فيما يلي 8 عادات قد تُساعدك في الوصول إلى الثراء.1- تنويع الدخليقول المليونير العصامي غرانت كاردوني، والذي كان غارقًا في الديون قبل أن يصبح ثريًا "لن تصبح ثريًا بدون تدفقات متعددة من الدخل، هذا يبدأ من الدخل الذي لديك حاليًا، قم بزيادة هذا الدخل وابدأ في إضافة تدفقات متعددة".قد يعني إضافة تدفقات متعددة للدخل بالحصول على وظيفة جانبية عالية الأجر، أو عمل مشروع صغير.2- رافق المتفوقينالمجتمع الذي تنغمس فيه ينعكس على أسلوبك في الحياة، وبالتالي يمكن أن يؤثر ذلك على صافي ثروتك.ستيف سيبولد، المليونير العصامي ومؤلف كتاب "How Rich People Think" قال "في معظم الحالات، يعكس صافي ثروتك مستوى أقرب أصدقائك، نصبح مثل الأشخاص الذين نتعاون معهم، ولهذا السبب ينجذب الفائزون إلى الفائزين".3- فكر بشكل اكبريقول كيث كاميرون سميث، مؤلف كتاب " The Top 10 Distinctions Between Millionaires and the Middle Class" "المليونيرات مبدعون، إنهم يقضون الوقت في التفكير في أفكار جديدة".بينما تتحدث أغلب الناس عن السيارات والأفلام، يمتلك أصحاب الملايين شركات السيارات وينتجون الأفلام.وأضاف سميث إنهم يدركون أن الأفكار هي أكثر الأصول قيمة في العالم.4- الاستثماركتب الخبير المالي الشخصي راميت سيثي في كتاب “I Will Teach You to Be Rich"، أنه في المتوسط يستثمر أصحاب الملايين 20% من دخل أسرهم كل عام، ولا تُقاس ثروتهم بالمبلغ الذي يكسبونه كل عام، لكن بكيفية ادخارهم واستثمارهم بمرور الوقت.المستثمر غرانت كاردوني يقول "السبب الوحيد لتوفير المال هو استثمار الأموال يومًا ما."5- التخطيطالمليارديرات العصاميون أمثال بيل غيتس وريتشارد برانسون مخلصون لتدوين الملاحظات.يقول برانسون: "لا يهم كيف تسجل ملاحظاتك طالما تفعل ذلك، وعندما يستدعي الإلهام عليك أن تلتقطها".يرى بعض الخبراء أن الأشخاص الذين يحتفظون بكل من التقويم وقائمة المهام هم أكثر عرضة بنسبة 289% لأن يكونوا من أصحاب الملايين، مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم تدوينات وجداول زمنية محددة.6- ضع أهدافًا مالية محددةكتب المليونير العصامي تي هارف إيكر في كتابه “Secrets of the Millionaire Mind" أن السبب الأول الذي يجعل معظم الناس لا يحصلون على ما يريدون هو أنهم لا يعرفون ما يريدون.إذا كنت ترغب في بناء ثروة، يجب أن يكون لديك هدف واضح وخطة محددة ومواعيد نهائية صارمة.وعندما تضع أهدافًا، لا تخف من التفكير بشكل كبير، فالأثرياء وضعوا توقعاتهم عالية بشكل استثنائي وهم على استعداد لمواجهة أي تحد.7- اخرج من منطقة الراحةإذا كنت ترغب في كسب المزيد أو المضي قدمًا في الحياة، فيجب أن تكون على استعداد للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك.وهذا يشمل التفاوض على راتبك، إنها إحدى أبسط الطرق لتعزيز إمكانات الكسب، لأن أولئك الذين يطلبون المزيد يحصلون عليها عادةً.ومع ذلك، فإن معظم الناس لا يحاولون حتى.8- استيقظ مبكرًايميل الأشخاص الأكثر ثراءً ونجاحًا إلى بدء يومهم عند الفجر، أو حتى قبل ذلك.في دراسة استمرت خمس سنوات على 177 مليونيرًا عصاميًا، وجد المؤلف توماس سي كورلي أن ما يقرب من 50% منهم استيقظوا قبل ثلاث ساعات على الأقل من بدء يوم عملهم.إنها استراتيجية يمكن أن تساعدك في التعامل مع الاضطرابات الحتمية، مثل الاجتماع الذي يستمر لفترة طويلة جدًا بحيث لا يزال لديك الوقت لإنجاز كل ما تخطط للقيام به.كما كتب كورلي في كتابه ، " Change Your Habits, Change Your Life":"الاستيقاظ في الخامسة صباحًا للتعامل مع أهم ثلاثة أشياء تريد تحقيقها في يومك يسمح لك باستعادة السيطرة على حياتك، إنه يمنحك شعورًا بالثقة بأنك حقًا تدير حياتك".