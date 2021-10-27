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منوعات
كيف تجعل خزان وقود السيارة يدوم لفترة أطول؟
Lebanon 24
27-10-2021
|
00:56
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مع ارتفاع اسعار المحروقات الجنوني، يبحث السائقون عن طرقاً لتخفيض إستهلاك الوقود في السيارة. لذا هنالك بعض التصرفات السهلة التي يمكنك القيام بها للوصول إلى هذه النتيجة.
1- تغيير السرعة
لزيادة كفاءة استهلاك الوقود إلى الحد الأقصى، نوصي بمحاولة تغيير السرعة قبل أن تصل سرعة المحرك إلى 2500 دورة في الدقيقة في السيارات ذات علبة السرعات اليدوية، أو في السيارات الأوتوماتيكية التي يمكن قيادتها يدوياً.
2- القيادة بسلاسة
حاول توقع الطريق أمامك قدر الإمكان للقيادة بسلاسة قدر الإمكان وتجنب التوقف أو الإسراع بقوة. وبذلك ستوفر الوقود وتقلل من تكاليف الصيانة.
3- تكييف الهواء
لا تستهلك تكييف الهواء إلا عند الضرورة لأنه يزيد من استخدام الوقود في جميع السرعات.
4- عدم تسخين السيارة
السيارات الحديثة لا تحتاج إلى الاحماء قبل القيادة. وبالمثل، فإن تسريع المحرك أو تباطؤه قبل أن تتحرك هو أمر لا طائل من ورائه ويهدر الوقود فقط. لذلك إنطلق بمجرد بدء تشغيل المحرك أو في أقصى الأحوال بعد 30 ثانية. ومع ذلك، يمكن أن تستغرق السيارة مسافة تصل إلى 8 كيلومترات قبل أن يعمل المحرك بأقصى قدر من الكفاءة، مما يعني أن الرحلات القصيرة تستهلك وقودًا أكثر بكثير لكل كيلومتر من الرحلات الطويلة.
5- تخلّص من الوزن
قم بإزالة رفوف وصناديق السقف عند عدم استخدامها لأنها تسبب مقاومة كبيرة للهواء، وتخلص من أي وزن زائد عن سيارتك. فكل 45 كجم يتم إزالتها من السيارة يمكن أن توفر 1٪ من الوقود.
6- أفضل سرعة للقيادة
يقول الخبراء إن السرعة الأكثر كفاءة التي يمكنك السفر بها في السيارة من لتحقيق أفضل اقتصاد في استهلاك الوقود هي بين 80 و90 كلم في الساعة. على سبيل المثال ، القيادة بسرعة 120 كلم الساعة تستخدم وقوداً بنسبة 40٪ أكثر من 80 كلم في الساعة.
7- تجنب الإزدحام
خطط مسبقًا لتجنب التنقل خلال فترات الازدحام المروري. فالقيادة في الزحمة من أكثر أشكال إستهلاك الوقود. إذا كنت متوقفاً لمدة تزيد عن 10 ثوانٍ، فإن إيقاف تشغيل المحرك يكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
8- ضغط الإطارات
يمكن للإطارات غير المنتفخة أن تزيد من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 3٪، لذا افحص ضغطها بانتظام.
المصدر: وكالات
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