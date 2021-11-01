منوعات

بزي "الجوكر" وسكين طويلة.. دماء تسيل داخل قطار!!

Lebanon 24
01-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-881323-637713478999814356.jpg
Doc-P-881323-637713478999814356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رجلا (24 عاما) يرتدي زي المهرج (الجوكر)، عدو باتمان، هاجم ركاب أحد خطوط القطارات في طوكيو، مساء الأحد، وأصاب 17 شخصا بجراح أثناء توجه كثيرين من رواد الحفلات إلى وسط المدينة لحضور تجمعات الهالوين.


وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم المشتبه به في موقع الحادث، وأضافت أن رجلا يُعتقد أنه في الستينيات في حالة حرجة بعد تعرضه للطعن.

وأفادت وسائل الإعلام نقلا عن شهود عيان أن المهاجم رش مادة سائلة حول القطار مما تسبب في نشوب حريق.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر أشخاصا يهربون من عربة قطار شب فيها حريق، وأظهر مقطع فيديو آخر ركابا يهرعون للتسلل خارجين من نوافذ القطار وعلى الرصيف حيث توقف القطار بشكل طارئ.
وقال أحد شهود العيان لصحيفة يوميوري، وهو يروي لحظات هروب ركاب مذعورين صوب عربة القطار التي كان فيها، "تصورت أنها إحدى خدع الهالوين".

وأضاف: "رأيت رجلا يسير في هذا الطريق ويلوح بسكين طويلة ملطخة بالدماء".

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن المشتبه به أبلغ السلطات أنه "كان يريد قتل أناس من أجل صدور حكم بإعدامه".
وأفادت وسائل الإعلام بأن الهجوم وقع على خط كيو للقطارات المتجه إلى محطة شينغوكو، أكثر محطات السكك الحديدية استقبالا للركاب في العالم.

وقالت وسائل الإعلام إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش).

ونادرا ما تُرتَكب جرائم عنيفة في اليابان التي تفرض قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى.

وفي مطلع أغسطس، أثناء الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية، أدى هجوم بسكين على قطار في الضواحي إلى إصابة 10 أشخاص.

ثم في 24 منه، أصيب شخصان بحروق بحمض الكبريت في محطة مترو بالعاصمة، وألقي القبض على المشتبه بهما في الحادثتين، وهما يابانيان، بعد فترة وجيزة.
 
 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:00 | 2021-11-01
05:30 | 2021-11-01
04:30 | 2021-11-01
04:23 | 2021-11-01
03:00 | 2021-11-01
02:33 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website