منوعات

نهاية مأساوية لصياد.. هرب من النحل فنهشته "البيرانا"

Lebanon 24
08-11-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-883793-637719525883607479.jpg
Doc-P-883793-637719525883607479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي صياد برازيلي مصرعه بشكل مأساوي، مؤخرا، بعدما قفز إلى مياه إحدى البحيرات، أملا في النجاة من سرب نحل، لكن نهاية لا تخطر بالبال كانت في انتظاره.



وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 30 عاما، كان في رحلة صيد إلى جانب اثنين من أصدقائه، عندما هجم سرب نحل، فخافوا من اللسعات.

وقفز الصيادون الثلاثة إلى البحيرة التي يكثر فيها سمك "البيرانا"، لكن أحدهم لم يستطيع الخروج بعد ذلك.
 
وعندما قام غواصون مختصون باستخراج جثة الصياد الضحية، وجدوا أن سمك "البيرانا" قد التهم أجزاء من الوجه والأذن ومناطق أخرى من الجسم.

وتم العثور على الجثة، وهي على بعد نحو 4 أمتار من ضفة البحيرة، ووقعت هذه الحادثة المأساوية في منطقة "بريزيلانديا دي ميناس" الريفية.
وتقع هذه المنطقة على بعد نحو 600 ميل شمال غربي ريو دي جانيرو، فيما لم تجر الإشارة إلى اسم الضحية.

ومنحت السلطات المحلية إذنا للعائلة حتى تقوم بدفن جثمان الضحية، إثر استبعاد أي فرضية جنائية في الوفاة.

ولم يتضح ما إذا كان الضحية قد غرق في المياه من جراء مهاجمته من قبل سمك "البيرانا"، أم إنه غرق وفارق الحياة ثم قامت الأسماك بأكل أجزاء من الجثة.

وتشير البيانات، إلى أن عضات "البيرانا" ليست أمرا جديدا، ففي النصف الأول من سنة 2007 تم الإبلاغ عن 200 هجمة من قبل هذا السمك، في بحيرة اصطناعية على مقربة من مدينة بالماس، وسط البرازيل.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-11-08
04:24 | 2021-11-08
03:30 | 2021-11-08
03:00 | 2021-11-08
02:30 | 2021-11-08
01:39 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website