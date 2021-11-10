بسبب تغيرات المناخ... نوع نادر من الزواحف يواجه خطر الانقراض (فيديو)

يواجه تنين كومودو، وهو نوع نادر من الزواحف، خطر الانقراض، بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، خاصة أن أعدادها في العالم أجمع لا تتجاوز الـ 1400.



ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواحف الضخمة لا يتجاوز عدد أفراده 1400 تنين في العالم أجمع.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد جانبا من حياة تنين كومودو، الموجود في الجزر الإندونيسية وخاصة جزيرة كومودو، مضيفة: "لكنه الآن يواجه خطر الإندثار".



ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى الحدائق المحلية في إندونيسيا بدأت برنامج تكاثر لتلك الزواحف التي تعد أثقل الزواحف على ظهر الأرض.



ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تصنيف تنين كومودو على أنه يواجه خطر الانقراض في أيلول الماضي، بسبب تبعات التغيرات المناخية.