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فيديو "مهين"... هكذا تصرفت زبونة غاضبة مع موظفة المطعم

Lebanon 24
10-11-2021 | 12:08
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رصد مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، تصرفًا عنيفًا لامرأة غاضبة، بعد عثورها على بلاستيك ذائب في وجبة طلبتها من مطعم مكسيكي بولاية تكساس الأميركية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، زعمت السيدة العثور على بلاستيك ذائب في حساء طلبته من مطعم "سول دي خاليسكو" بمدينة تمبل، ثم انفجرت غاضبة في وجه موظفة المطعم جانيل برولاند.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تصرخ في وجه برولاند (24 عامًا)، قائلة إن الغطاء البلاستيكي للكوب ذاب في الحساء بفعل سخونته الشديدة.
 
 
وبعد شد وجذب، رمت الزبونة فجأة الحساء الساخن على وجه الموظفة بشكل مهين، ثم غادرت المطعم مع مرافقتها.

وتمت مشاهدة مقطع الفيديو على "تيك توك" أكثر من 4.9 مليون مرة منذ نشره، قبل أيام قليلة.

وقالت برولاند لصحيفة "ديلي ميل": "كانت التجربة مؤلمة ومفجعة للقلب. شعرت بأن روحي قد تحطمت لمجرد معرفة أن شخصًا ما يمكن أن يقوم بشيء فظيع".
 
وأوضحت الصحيفة أن الزبونة، التي لم يتم التعرف على هويتها، قد تواجه اتهامات جنائية.

وقال ألين تيستون نائب رئيس شرطة تيمبل: "نحن لا نتغاضى عن هذا النوع من التصرفات ونلزم مواطنينا بالسلوك المثالي. إذا اعتقد المواطن أنه تلقى خدمة سيئة، فإننا ننصحه بالبقاء هادئا وسلميا حتى يتم حل المشكلة".
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