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هيكل غامض يطفو فوق البحر يثير التكهنات (صور)

Lebanon 24
11-11-2021 | 13:46
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رصد مواطنون في ساحل مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، الأسبوع الماضي، هيكلًا عملاقًا يطفو فوق البحر، مما أثار غموضًا وتكهنات.

وحسب ما ذكر موقع "ياهو" فإن الهيكل الغامض بدأ يطفو على سطح البحر في الأول من تشرين الثاني، مخلفًا تساؤلات كثيرة.
 
 
وتداول ناشطون على المواقع الاجتماعي فيديوهات وصور للهيكل العملاق والغامض، وتساءلوا عما إذا كان الأمر يتعلق بكائنات فضائية أو أداة لحفر آبار النفط أو سفينة دوارة.

وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بسفينة رفع ثقيلة، تعرف بـ"VB-10,000"، وهي عبارة عن بارجة مع أربع رافعات مستقلة.
 
وكانت السفينة الحاملة تعمل لمدة عام على إزالة مخلفات سفينة البضائع "غولدن راي"، التي انقلبت في أيلول 2019.

وخلال انقلابها، كانت "Golden Ray"، التي يبلغ طولها 200 متر"، تحمل على متنها 4200 سيارة.

وكانت مهمة "VB-10,000" تتجلى في تقطيع وتفكيك السفينة "غولدن راي" إلى 8 قطع، ليجري سحبها فيما بعد.

وذكر "ياهو" أن "VB-10,000" أنهت مهمتها، بعد عام من الأشغال، وستعود خلال الأيام المقبلة إلى خليج المكسيك، حيث يتم استخدامها في قطاع الطاقة البحري.
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