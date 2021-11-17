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هدية غريبة من شاب إلى صديقه في يوم زواجه (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2021 | 16:00
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قام شاب صيني بتقديم هدية غريبة لصديقه في يوم زواجه عبارة عن إناء به 9 آلاف و999 عملة معدنية تعبيرًا عما يكنه من مشاعر طيبة له.

وذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي نشرت مقطع فيديو يرصد لحظة تقديم تلك الهدية التي يصل وزنها إلى 60 كيلوغرامًا وتحتاج إلى شخصين لحملها.
 
 
ويظهر الفيديو الشاب الصيني وهو يستعين بشخص آخر لنقل الهدية إلى صديقه من السيارة، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن قيمتها تساوي نحو 10 آلاف ياون (ما يقرب من 1566 دولار).

وقالت الصحيفة إن الرقم 9 له دلالة خاصة في المناسبات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الناس يعتبروها تعبيرًا عن مشاعرهم بتمنى الخير للآخرين.
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