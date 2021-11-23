منوعات

"من ترفض زواج زوجها ستدخل النار"... تصريحات داعية إسلامي تثير جدلًا واسعًا

Lebanon 24
23-11-2021 | 12:07
A-
A+
Doc-P-889470-637732918056492139.jpg
Doc-P-889470-637732918056492139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت تصريحات منسوبة لداعية إسلامي مصري الجدل بسبب ما تضمنته من إشارات، حول عدم جواز رفض المرأة أن يتزوج زوجها بامرأة أخرى في الإسلام.

وتداولت صحف مصرية تصريحات قديمة للشيخ، مبروك عطية، وهو أيضا أستاذ في الشريعة الإسلامية يشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل، قال فيها إن الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منعه من هذا التعدد، وإن الزوجة التي ترفض ذلك "مصيرها جهنم".

وقال إن الزوجة لها الحق فقط في طلب الطلاق، إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج "فجزاؤها جهنم يوم القيامة".

لكنه أشار إلى أنه إذا لم ترغب في زواجه من ثانية، يمكنها طلب الخلع، لكن الطلاق ليس من حقها.
 
 
 
ولقيت هذه التصريحات، رغم أنها ليست حديثة، صدى واسعًا بين الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين لها استندوا إلى نصوص دينية تشير إلى ذلك ومعارضين استندوا أيضًا إلى نصوص تمنع ذلك.

وفي مداخلة تلفزيونية، قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن النص القراني يشترط أن يعدل الرجل في الزواج بين أكثر من واحدة، وهو أمر صعب التحقيق.
 
 
وفي حسابها على فيسبوك، قالت رئيس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، لعطية: "تصريحاتك لا تهمنا" وسألته عما إذا كان سيقبل بهذا الوضع على بناته.

وأوضحت أن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، قال من قبل إن تعدد الزوجات "حق مقيد ورخصة.. والرخصة لا بد لها من سبب":
 
وعلى تويتر، قال هذا المغرد إن الشيخ قرر إدخال المرأة النار عندما ترفض أن يتزوج زوجها بامرأة أخرى:
 
 
وتحدثت هذه المغردة عن مادة قانونية أعطت للزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج حال ثبوت زواجه بأخرى:
 
 
 
وفي مقطع فيديو، ظهر هذا الشيخ ليقول إنه لا يحق لأحد تحديد من يدخل الجنة ومن يدخل النار:
 
 
 
لكن معلقين آخرين استشهدوا بنصوص تؤكد صحة كلام الشيخ، مثل أسماء التي قالت في تعليق على منشور في فيسبوك: " هذا شرع أحله الله. ولو كان مسيئا ما فعلها الرسول محمد الذي تزوج بأكثر من امرأة. والتعدد أفضل من الزنا والخيانة، أم تفضلون الخيانة على الزواج بثانية؟".

وكتب مصطفى: "كلام الشيخ مبروك عطية صحيح لأنه دين، ولم يأت بهذا الكلام من تلقاء نفسه. وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم أيما امرأه سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحه الجنة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-11-23
12:47 | 2021-11-23
12:44 | 2021-11-23
12:41 | 2021-11-23
12:37 | 2021-11-23
12:34 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website