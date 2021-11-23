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أغلبهن بشكل مفاجئ...وفاة 4 مذيعات في أقل من 10 أيام بهذا البلد

Lebanon 24
23-11-2021 | 12:34
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توفي 4 مذيعات مصريات في أقل من 10 أيام، أغلبهن بشكل مفاجئ وحالة واحدة فقط بعد صراع مع المرض.
 
توفيت الإعلامية هدى شبانة، المذيعة بتليفزيون القنال التابع للقنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون أمس الإثنين، ومن المقرر تشييع جنازتها، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي، وستتلقى أسرتها العزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي.

وتوفيت صباح أمس الإثنين، الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراع مرير مع المرض، ونعاها زوجها أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا: "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت مصطفى قد أصيبت بمرض السرطان، وأجرت عددا من الجراحات، وكانت تواجه السرطان قبل أن ينتصر عليها وتغادر دنيانا صباح أمس، وشيعت جنازتها بحضور رموز إعلامية وعدد كبير من أسرتها ومحبيها.

وفي 17 تشرين الثاني توفيت بشكل مفاجئ الإعلامية شرين دويك وهي مذيعة بالتلفزيون المصري، وتوفيت بسبب تشخيص خاطئ لجلطة في الشريان التاجي حسبما أعلن الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب.

وفي 15  تشرين الثاني، أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة الإعلامية مها حسني، مذيعة التليفزيون المصري، حيث نشرت صورة لها معلقة: "مها حسني في ذمة الله".

وكانت مها حسني قد تعرضت لوعكة صحية شديدة قبل أيام، حيث نقلت من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام داخل سيارة عناية مركزة مجهزة.
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