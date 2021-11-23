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ارتكب فعل فاضح داخل الحرم الجامعي...ما هو؟

Lebanon 24
23-11-2021 | 12:41
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أمرت نيابة الزقازيق في مصر بحبس طالب جامعي أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحرش وارتكاب فعل فاضح داخل حرم جامعة الزقازيق.
 
وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثاني الزقازيق من طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تتهم فيه طالب بكلية التمريض بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وارتكاب فعل فاضح داخل الحرم الجامعي.

وتم التحفظ على الطالب، وإحالته إلى نيابة قسم ثاني الزقازيق والتي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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