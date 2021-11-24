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منوعات
"دلفري" حشيش في هذا البلد
Lebanon 24
24-11-2021
|
02:00
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ستبدأ شركة "أوبر" العملاقة توصيل الحشيش والماريجوانا للعملاء في بكندا عن طريق خدمة توصيل الطعام "أوبر إيتس" (Uber Eats).
وقالت الشركة إن الخيار الجديد سيساعد في الحد من التجارة غير المشروعة في البلاد وسيسمح للكنديين بشراء الحشيش الآمن والقانوني، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
أعلنت الشركة أنها ستدرج خدمة "Tokyo Smoke" في تطبيق "Uber Eats"، وسيتمكن المستخدمون من القيام بحجوزات لشراء الأدوية بالإضافة إلى الحشيش ثم استلام الطلب في الوقت المحدد.
تم تشريع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية في كندا في أكتوبر/تشرين الأول 2018. ومع ذلك لا يزال يتعين على سلطات البلاد أن تتعامل مع المصنعين غير الشرعيين الذين لا يزالون يسيطرون على معظم السوق، ويمثلون أكثر من 40% من إجمالي المبيعات.
المصدر: سبوتنيك
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