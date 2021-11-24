"زلة لسان" تحرج بايدن (فيديو)

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في موقف محرج، بينما كان يلقي خطابا اقتصاديا في البيت الأبيض.

وظهر أن بايدن كان متمسكا بالنص المكتوب له، حتى أنه قال في ختام الخطاب "نهاية الاقتباس"، أي الكلمة التي كتبها مساعدوه في نهاية الخطاب، وما كان من المفترض أن يتلوها بايدن.

Joe Biden directly reads the teleprompter saying "end of quote." pic.twitter.com/jInnNKY51Q — The First (@TheFirstonTV) November 23, 2021

وتلا الرئيس الأميركي هذا الخطاب قبل مغادرته البيت الأبيض لقضاء عيد الشكر، وحاول بايدن خلال الخطاب تطمين مواطنيه بشأن قضايا عدة مثل أسعار الوقود وهدايا العطلة، كما تطرق إلى مسألة سلاسل التوريد.



ولم يكن بايدن يقرأ عن الورق بل كان يثبت وجهه على الكاميرا، لكن بيدو أنه كان يقرأ عن القارئ الآلي "أوتوكيو".