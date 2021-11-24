هذا ما ينتظر كل الأبراج في الأسبوع الاخير من شهر تشرين الثاني 2021

ما الذي يحمله الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني 2021 من مفاجآت وأحداث لكل برج من الأبراج؟

إليكم توقعات أبرز خبراء وعلماء الفلك والأبراج، بحسب ما أوردها موقع "الجميلة".

برج الحمل

لديك طاقة إيجابية كبيرة في الأسبوع هذا، وتكون هذه الفترة قوية وداعمة مع وجود الشمس في برج القوس أي منزلك التاسع. تكون الأجواء أفضل في الشأن المهني مع تواجد عطارد في برج القوس. ويكون لديك أخباراً سارة وخطوات إيجابية. تكون الأجواء لطيفة جداً وتحاول الوصول إلى فكرة وتحقيق الطموحات. تسعى لإيجاد الحلول لمشكلة مهنية وقد تكون متعلقة بأوراق ومعلومات وينبهر من حولك فيك. عروضات مهنية وزيادة راتب أو عمل إضافي براتب جيد.

برج الثور

تكون الفترة هذه متميزة ورائعة يتخللها يومان مميزان جداً. مطلوب منك المثابرة والجهد بشكل أكبر في الشأن المهني. تتلقى عروضات مهنية، وبدايات جيدة وأعمال كثيرة. تكون إرادتك وعزيمتك قوية جداً في العمل وفي مواجهة كل الضغوطات والمعاكسات المهنية. كن حذراً من الحسد من الآخرين. قد يكون لديك سفر أو تعامل مع شخصيات مختلفة خلال الفترة هذه.

برج الجوزاء

ينتظرك أسبوع جيد جداً مليء بالتقدم والأفكار الجديدة والتغيُّرات المهمة جداً. يُعد الأسبوع هذا متميز وداعم. لديك تغيير حقيقي له علاقة بعقود وشراكات وتقدم في الوضع المهني، لديك تقدم كبير جداً على الصعيد المهني مع وجود الشمس في برج القوس، في منزلك السابع، وبالتالي لديك عقود وشراكات، وتقدم في الشأن المهني يحتسب لك. وقد يكون هناك سفر من أجل العمل وخطوات مدروسة جداً. تتلقى الدعم والنصائح من الآخرين. تصب الأمور المالية المتعلقة بالميراث والممتلكات في مصلحتك، ولديك مكاسب كثيرة تتلقاها بشكل وُدّي.

برج السرطان

يكون الوضع المهني جيد ويتم حل كل الخلافات المهنية العالقة، ومشروع تكون نتائجه مميزة بالنسبة لك. تحتل منصب قوي وتسعى لتصل إلى مكانة مميزة في الشأن المالي. تتلقى الدعم من الأصدقاء وقد يكون هناك إرتباط عاطفي في المحيط المهني. ينتظرك التقدم والتحسن بشكل كبير جداً وتحقيق الكثير من الإيجابيات التي تجعلك مستقراً نفسياً. بالنسبة للوضع المالي هناك ميراث ينتظرك، واستلام لممتلكات. تبدأ الحلول في كل القضايا القانونية العالقة وتكون ودية.

برج الأسد

تُخيّم الأجواء الإيجابية عليك في الأسبوع هذا، رغم ذلك كن حذراً من بعض الرفض الذي ستواجهه من الآخرين خلال سعيك لمصالحات عالقة في المجال المهني. يكون الوضع المهني رائع، وتتلقى دعماً مالياً له علاقة بميراث أو قضايا. وقد يكون هناك بداية شراكة مهنية وزيادة على الراتب أو ربما عمل جديد براتب أفضل.

برج العذراء

حاول تجنب الإنفعال والعصبية والقرارات المتهورة في بداية الأسبوع هذا، وتجنب الأشخاص اللذين يسعون لإسفزازك وابتعد عن المجازفات المالية. تحمل لك الفترة هذه الهدوء وتجلب لك خطوات مهمة جداً.

برج الميزان

يُعد الأسبوع هذا رائع ومتميز ويتخلله خطوات إيجابية وداعمة بسبب إنتقال كوكب عطارد إلى برج القوس، وفي نفس الوقت ستكون الشمس متواجدة أيضاً في برج القوس وهذا يعني إنفراجات وتقدُّم ونجاح وتحقيق الأهداف. تُتوّج كل مساعيك بالنجاح وتتفوق على الآخرين في الشأن المهني. مع وجود القمر في برج العذراء كن حريصاً من الأشخاص اللذين يسعون لإبعادك عن إتخاذ القرار الصحيح في العروضات المهنية. تكون قادراً على دعم الآخرين ويحسدك الجميع. ينتظرك إنتصارات قضائية وترقية ومكانة عالية.

برج العقرب

عليك الحذر، مع تواجد القمر في برج الميزان والشمس وعطارد في برج القوس مما يوحي بالقليل من التوتر والقلق والضغوطات ومحاولات التهديد والكلام القاسي الذي ممكن أن تسمعه. ينتظرك بدايات وتغيير في الوضع المهني ومكاسب مالية وقد يكون لديك فكرة في العمل الإضافي أو عدد ساعات أكثر في العمل لتحسين مدخولك الشهري. تسعى لترقية وتطوير في الوضع المهني.

برج القوس

يكون القمر متواجد في برج الاسد وبالتالي تكون الفترة هذه إيجابية ومميزة. عروض مهنية بانتظارك وتقدُّم وإصرار وعزيمة على تحقيق كل ما ترغب به. مكاسب مالية وتحقيق مشروع بدأت فيه سابقاً. تنتصر على الاشخاص اللذين حاولوا إيذائك في المحيط المهني وتكون واثقاً من نفسك. تكون الأجواء المهنية وحتى الدراسية إيجابية وتكون نتائجها ممتازة جداً. تهتم بأحد المقربين منك تجمعك فيه صداقة لتكوين شراكة سوياً. الوضع المالي جيد وتتلقى هدية أو مال ربما كان مجمداً كميراث أو مكاسب من ميراث. لذا حاول إستغلال الأسبوع هذا بطريقة حكيمة.

برج الجدي

تواجهك بعض المتاعب على الصعيد المهني، بسبب إنتقال الشمس إلى برج القوس وإنتقال عطارد أيضاً إلى منزلك الثاني عشر. حاول ان تكون حذراً وحريصاً في شراكاتك المهنية ومن الأشخاص اللذين يعملون على تشويه سمعتك أنت وشريكك. لديك عروضات مهنية ومشاريع وتكون ملزم بالتنقل والسفر وفيه إيجابيات بزيادة الراتب. الأمور المالية يتخللها مكاسب وميراث ومكاسب قضائية وحلول في الأمور المالية.

برج الدلو

تخيم الأجواء الإيجابية في الأسبوع هذا. وتكون الخطوات مميزة في الشأن المهني. وتتخلص من المعاكسات والضغوطات وعدم الإستقرار مع وجود الشمس في برج القوس والتي تمدك بالطاقة الإيجابية والتغيير والتقدم والتصالح مع النفس. قد تحصل على ترقية وتغيرات وتتلقى أخباراً مهمة. ويكون تعاملك مع الآخرين جيداً ويكون لديك علاقات جديدة تكتسب منها الكثير من الخبرة.

برج الحوت

تكون الفترة هذه جيدة ولديك الكثير من الحظوظ. وبدايات جديدة تتعلق بالوضع المهني وأجواء نشطة وخطوات جديدة. تواجه بعض المشاكل المتعلقة بميراث أو شراكة مهنية، لذا حاول تجنب المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول بهدوء. ولا تسلم أسرارك أو أوراقك الثبوتية لأحد حتى للأشخاص المقربين منك. تحاول تنفيذ مشروع خاص بك. تكون الأمور المالية معاكسة وتحاول الحصول على مكتسبات تخصك.