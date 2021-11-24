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دب يهرب من مزرعته

Lebanon 24
24-11-2021 | 10:00
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أفاد مسؤولون بكوريا الجنوبية باستئناف عملية بحث مكثفة اليوم الأربعاء للعثور على دب أسود آسيوي ظل طليقا لليوم الثالث على التوالي بعد هروبه من مزرعة للدببة جنوب سيئول.

واستأنف فريق مكون من 69 صيادا ومسؤولا من مكتب البيئة برفقة كلاب عملية البحث صباح اليوم الأربعاء عن دب معروف بأنه شبل يزن 70 إلى 80 كيلوغراما في سن حوالي 3 أو 4 سنوات.

وحدث الهروب في المزرعة في يونغ-إن على بعد 50 كيلومترا جنوب سيئول صباح الاثنين الماضي، عندما غادرت 5 من الدببة الآسيوية السوداء قفصها. 

واكتشف المسؤولون في مكتب البيئة في حوض نهر هان ثلاثة من الدببة، حيث تم القبض على اثنين منها وقتلوا ثالثا حاول مهاجمتهم على الرغم من إطلاق النار عليه بواسطة مسدس مخدر. شوهد الدب الرابع في منطقة جبلية على بعد 600 متر من المزرعة بعد ظهر الثلاثاء وقتل برصاص الصيادين.

(RT)
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