منوعات

ذهبوا للعمل في حفر بئر...فانهارت عليهم الحفرة

Lebanon 24
24-11-2021 | 12:52
A-
A+
Doc-P-889848-637733805405970686.jpg
Doc-P-889848-637733805405970686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 3 شباب مصريين مصرعهم في الأردن بطريقة مأسوية، بعدما ذهب ثلاثتهم للعمل في حفر بئر مياه بإحدى المناطق، وخلال عملهم انهارت عليهم الحفرة ليلقوا مصرعهم على الفور.

وقال علي كشري أحد أهالي قرية شعلان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، إنّهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من أحد جيرانهم الذي يعمل في الأردن، ليخبرهم بـ وفاة 3 شباب من القرية، إثر انهيار حفرة عليهم خلال عملهم في حفر بئر مياه بالأردن، وأنّه جار انتشال جثثهم ونقلها للمشرحة.

وأشار كشري، إلى أنّ الشباب الثلاثة هم عمرو عبدالحميد يوسف، وخالد علي عبدالونيس، وعلاء طلعت عبدالله سنوسي، وجميعهم من عزبة الهاين التابعة للوحدة المحلية بشعلان، وأنّهم سافروا إلى الأردن قريبًا، موضحًا أنه تم إخبار أسرهم بنبأ وفاتهم، وأنه جار التواصل مع شباب القرية في الأردن لمتابعة موقف إعادة جثامين شهداء لقمة العيش الثلاثة إلى مسقط رأسهم.

وكشف أنّ أهالي القرية في انتظار إنهاء إجراءات استخراج تصاريح الدفن وإرسال الجثامين إلى مصر، ليتمكن ذووهم من تشييع جثامينهم ودفنهم في مقابر أسرهم بالقرية، مؤكداً أنّ القرية بالكامل حزينة على الشباب الثلاثة حيث وصفوهم بـ"شهداء لقمة العيش".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-11-24
13:45 | 2021-11-24
13:26 | 2021-11-24
13:06 | 2021-11-24
12:42 | 2021-11-24
12:39 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website