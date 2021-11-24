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منوعات
دب ضخم يدخل متجرًا ويعقم نفسه ضد كورونا... (فيديو)
Lebanon 24
24-11-2021
|
13:26
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دخل دب ضخم إلى أحد المتاجر في كاليفورنيا وتسبب برعب شديد، لكن على الرغم من الأجواء المتوترة في المكان، فقد كان الدب هادئاً لدرجة أنه عقم يديه ووجهه قبل الخروج.
وفتح الدب الباب بهدوء وأدخل جسده الضخم من باب المتجر حيث سمعت أصوات الموظفة وصرخاتها في محاولة لإخراجه لكنه تابع تفقده المكان غير مكترث بكل تلك الصرخات الأنثوية.
وبحسب صحيفة "نيو يورك بوست" الأميركية، سمعت الموظفة البالغة من العمر 44 عامًا وهي تصرخ وتقول: "يا إلهي، إنه يعرف كيف يفتح الباب - مرحبًا، توقف!".
ولحسن الحظ تمكنت الفتاة من الاحتماء داخل المتجر والاتصال بقسم الطوارئ قبل دخول الدب عبر باب المتجر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدب الفضولي قام بإلقاء نظرة إلى معقم اليدين الآلي الذي أطلق بختين على وجهه وجسمه مما منحه مناعة ضد كورونا ليختفي الدب بعدها قبل وصول النجدة.
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