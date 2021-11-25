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بعد سجنه 43 عاما....صدر الحكم!

Lebanon 24
25-11-2021 | 05:00
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حصل الأمريكي من أصول أفريقية كيفن ستريكلاند (62 عاما) على حكم بالبراءة بعد 43 عاما قضاها ظلما خلف قضبان السجن في ولاية ميسوري الأمريكية على خلفية اتهامه بالسطو والقتل.
 
 
وصدر حكم البراءة، الثلاثاء، ليبطل حكما سابقا بالسجن المؤبد ضد ستريكلاند عن تلك التهمة التي أُدين خطا بارتكابها.

وقال القاضي جيمس ويلش في معرض الإعلان عن حكم البراءة "على ضوء ما استجدت (من معطيات) فقد تقوضت ثقة المحكمة في إدانة ستريكلاند إلى حد لا يمكن لهذا الحكم أن يبقى (ساريا) ويجب إلغاء الإدانة"
.من جهته، علق ستريكلاند بعدما غادر المحكمة “لم أكن أعتقد أن هذا اليوم سيأتي”.

ويعد هذا أطول سجن غير مشروع في تاريخ ميسوري، لكن بموجب قانون الولاية من غير المرجح أن يحصل ستريكلاند على أي تعويض مالي كما أنه يعد سابع أطول حكم قضائي خاطئ تم التراجع عنه في الولايات المتحدة.

وفي 1979، أدين ستريكلاند (كان يبلغ حينها 19 عاما) بالخطأ بالاشتراك في جريمة سطو وقتل في منزل بمدينة كانساس في 25 نيسان 1978.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: الجزيرة
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