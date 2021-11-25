بعد سجنه 43 عاما....صدر الحكم!

حصل الأمريكي من أصول أفريقية كيفن ستريكلاند (62 عاما) على حكم بالبراءة بعد 43 عاما قضاها ظلما خلف قضبان السجن في ولاية ميسوري الأمريكية على خلفية اتهامه بالسطو والقتل.

JUST IN: Kevin Strickland will walk free after serving 43 years in prison on a wrongful conviction. @kmbc https://t.co/g464mXxbcq — Jackson Kurtz (@jacksonKMBC9) November 23, 2021

وصدر حكم البراءة، الثلاثاء، ليبطل حكما سابقا بالسجن المؤبد ضد ستريكلاند عن تلك التهمة التي أُدين خطا بارتكابها.



وقال القاضي جيمس ويلش في معرض الإعلان عن حكم البراءة "على ضوء ما استجدت (من معطيات) فقد تقوضت ثقة المحكمة في إدانة ستريكلاند إلى حد لا يمكن لهذا الحكم أن يبقى (ساريا) ويجب إلغاء الإدانة"

This is massive news. Follow the @KCStar for more on Kevin Strickland’s exoneration in Missouri. https://t.co/nGHBNG5YEh — Hannah Wise (@hwise29) November 23, 2021

.من جهته، علق ستريكلاند بعدما غادر المحكمة “لم أكن أعتقد أن هذا اليوم سيأتي”.



ويعد هذا أطول سجن غير مشروع في تاريخ ميسوري، لكن بموجب قانون الولاية من غير المرجح أن يحصل ستريكلاند على أي تعويض مالي كما أنه يعد سابع أطول حكم قضائي خاطئ تم التراجع عنه في الولايات المتحدة.



وفي 1979، أدين ستريكلاند (كان يبلغ حينها 19 عاما) بالخطأ بالاشتراك في جريمة سطو وقتل في منزل بمدينة كانساس في 25 نيسان 1978.