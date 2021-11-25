في الـ "Black Friday".. اتبع هذه النصائح لتجنب عمليات الاحتيال خلال التسوق

رغم أن عروضات الجمعة السوداء تكون مغرية، الا انه يجب التنبه من عمليات الاحتيال أثناء التسوق عبر الانترنت من المتاجر المختلفة. لذا لا تهمل اتباع هذه النصائح.

-تجنب استخدام بطاقات الخصم debit cardعند التسوق عبر الإنترنت، من الأفضل الالتزام ببطاقات الائتمان credit cards أو خدمات الدفع مثل Paypal. نظرًا لأن بطاقات الخصم مرتبطة بحسابك المصرفي، فإنك تكون في خطر أكبر إذا تمكن شخص ما من اختراق معلوماتك. توفر بطاقات الائتمان مزيدًا من الحماية ومسؤولية أقل في حالة سرقة رقم البطاقة. هذه هي المرة التي يكون فيها من المفيد وضعها جانبًا من أجل تجنب الوصول إلى معلومات حسابك البنكي. فعندما يتم العثور على موقع أو معاملة احتيالية، فإن شركات بطاقات الائتمان عادة ما تقوم على الفور بإلغاء المهمة وإجراء تحقيق في الأمر. كما إذا كنت تستخدم بطاقة الخصم الخاصة بك وكانت هناك مشكلة، فقد لا يعيد المصرف الذي تتعامل معه الأموال إلا بعد إجراء تحقيق، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع أو شهور.-تسوق من المواقع والمتاجر الآمنة فقطقبل إدخال أي معلومات شخصية أو مالية، تأكد من التحقق من أن الموقع الذي تتصفحه شرعي وآمن. فأسهل طريقة لمعرفة ذلك هي البحث عن كلمة “https” في بداية عنوان الموقع. إذا كنت لا ترى حرف “s” في نهاية “http”، فهذا يعني أن الموقع غير مشفر ولن تكون بياناتك آمنة. ستحتوي جميع مواقع التسوق الشرعية على “s” لحمايتك ومعنى أن تشفير الموقع عالي وتم التحقق منه.-قم بتحديث برنامج النظام أول بأوليعد تحديث برنامجك من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية معلوماتك، ولكن الكثير من الناس يؤجلونه. غالبًا ما يتم إصدار تحديثات البرامج للمساعدة في تحسين الأمان ومحاربة الهجمات الجديدة التي يتم تطويرها باستمرار. قد يبدو من غير الملائم أن تضطر إلى انتظار جهاز الكمبيوتر الخاص بك (أو هاتفك الذكي) لإجراء التحديثات وإعادة التشغيل، لكن مزايا الحماية تستحق العناء فعلًا. في المرة القادمة التي ترى فيها تنبيهًا لتحديث برنامج النظام الخاص بك، افعل ذلك مباشرة بدون انتظار.-احذر من عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكترونيتعتبر العطلات وقتًا رائعًا للمحتالين عبر البريد الإلكتروني لإرسال الفيروسات والبرامج الضارة تحت ستار هدية أو عرض خاص. لا تفتح رسائل بريد إلكتروني واردة من شخص لا تعرفه أو موقع لم تزره بعد. هناك طريقة أخرى يحاول بها الأشرار إيقاظك وهي الرسائل المزيفة من البنك الذي تتعامل معه أو مؤسسة مالية أخرى تفيد بوجود تنبيه أو مشكلة في حسابك. فقط اتصل دائمًا بالبنك مباشرةً للتحقق من أي مشاكل محتملة ولا تدخل معلومات حسابك أبدًا ردًا على بريد إلكتروني مثل هذا.-لا تنقر على الروابط العشوائيةبالإضافة إلى الهجمات الخادعة في رسائل البريد الإلكتروني، احذر من الروابط التي تؤدي بك إلى صفقات جيدة وخيالية لدرجة يصعب تصديقها على مواقع التواصل الاجتماعي. فقط ابحث عن عروض وهدايا ومكافآت الأعياد والجمعة السوداء من كبرى المتاجر. فإذا كان عرض ما يغريك حقًا، فقم بإجراء بعض البحث أو اكتشف ما إذا كان أي شخص آخر قد حاول الاستفادة من الصفقة قبل النقر على الرابط.-عزز قوة كلمات السر الخاصة بكهناك سبب يجعل هذه النصيحة تبدو كأمر لا مفر منه فإنها مهمة حقًا. كلمات المرور الآمنة والفريدة هي أفضل بوابات الأمان عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على خصوصية معلوماتك الخاصة. إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور لمواقع متعددة، فخذ الوقت الكافي لتغييرها. إذا كنت تريد أن تكون مضادًا للاختراق فعليًا، فاستخدم مدير كلمات المرور لمساعدتك في إنشاء ومتابعة أنواع كلمات المرور الطويلة والمعقدة التي لا تمنع المتسلل من اختراقها والوصول إليها.-لا تعطي معلومات أكثر مما هو مطلوبستطلب منك معظم مواقع الويب التي تزورها أو تتسوق من خلالها معلومات لإكمال عملية الشراء أو بدء قائمة الرغبات الخاصة بك. امنحهم المعلومات التي يطلبون منك تقديمها فقط. إذا كان العنوان الكامل أو رقم الهاتف اختياريًا، فتخط هذه الحقول. كلما زادت المعلومات التي تضعها هناك، زادت سهولة وصول الشخص السيئ إليك. وقبل ربط معلوماتك بموقع ما، خذ الوقت الكافي لقراءة سياسة الخصوصية الخاصة بهم واكتشف بالضبط أين وكيف سيتم مشاركة معلوماتك.-تجنب استخدام شبكات الانترنت العامة المجانيةبمناسبة الجمعة السوداء، اتبع هذه النصائح لتجنب عمليات الاحتيال أثناء التسوق 1نظرًا لأن الشبكات العامة غير مؤمنة، فإن أي معلومات تدخلها على شبكة عامة أصبحت جاهزة للاختراق. لا تسجّل الدخول إلى المواقع المصرفية أو مواقع الدفع مثل Paypal على شبكة عامة، وتأكد من تسجيل خروجك من هذه المواقع على الأجهزة المحمولة قبل الاتصال بشبكة عامة.-كن ذكيًا بشأن اختيارتجعل التطبيقات كل شيء أكثر ملاءمة وسهولة، بما في ذلك سرقة معلوماتك الخاصة. قم بتنزيل تطبيقات التسوق فقط من مصدر موثوق مثل Apple App Store أو Google Play. وانتبه إلى الأذونات التي يطلبها التطبيق. إذا رأيت شيئًا لا معنى له، مثل الوصول إلى جهات اتصالك، فتأكد من عدم السماح للتطبيق بالوصول إليه. حيث يعد التحقق من التعليقات والمراجعات الخاصة بالتطبيق قبل التنزيل طريقة أخرى لتحديد النشاط المشبوه.-ضع الأجهزة في وضع الإغلاق بعد الانتهاء من التسوقتتمثل إحدى مزايا التسوق عبر الإنترنت في أنه يمكنك القيام بذلك من أي مكان واستخدام أي جهاز. تأكد من أن كل جهاز تتسوق منه به برنامج أمان مناسب. واستخدم دائمًا رمز مرور للوصول إلى جهازك اللوحي أو هاتفك الذكي، وقم بتسجيل الخروج من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو قفل الشاشة عند الابتعاد عنه. بعد الوصول إلى أحد مواقع التسوق أو الخدمات المصرفية، تأكد من تسجيل الخروج تمامًا من الموقع قبل الخروج. ولا تدع جهاز الكمبيوتر أو الهاتف يتذكر أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك.