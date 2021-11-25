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هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر

Lebanon 24
25-11-2021 | 01:10
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الصدق، مثل أي صفة أخرى، سيف ذو حدين، وقد يدخل الأشخاص الصادقون في مزيد من الخلافات مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، لأنهم يؤذون مشاعر الآخرين بصراحتهم. فما هي الأبراج الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر؟
 
برج الحمل
يتميز برج الحمل بقلبه الطيب ومشاعره الصادقة، والكذب ليس من طبيعته. ويُعتبر جدير بالثقة بشكل لا يصدق. صادق بشدة مع الكثيرين حتى على حساب إيذاء مشاعر من حوله. ليس لديه مشكلة في الدخول في معارك حول شيء يعتقد أنه عقلاني ومنطقي وصادق. غالباً، ما تؤدي طبيعته المندفعة وموقفه إلى وقوعه في مشاكل أكثر مما يستحق. يضع مشاعر الآخرين في الاعتبار.

برج الأسد

يتسم برج الأسد بحب الخير للجميع، وتطغى الطيبة على شخصيته، كما انه يمتلك قلباً أبيضاً مسامحاً، ولا يقول غير الكلام الصادق النابع من القلب. واثق من آرائه لدرجة أنه لا يشعر بالحاجة إلى الكذب. ينبع جزء من شخصيته الصادقة من حقيقة أنه يريد أن يحبه الناس على حقيقته، دون أي أقنعة أو موانع. علاوةً على ذلك، كونه القائد المولود، فهو يعتقد أنّ الكذب غير ضروري على الإطلاق لأنه يضر بصورة القائد الصادق ويزعزع ثقة الناس. لا يخشى الأسد شيئاً على الإطلاق، ولا حتى قول الحقيقة. يفخر برج الأسد بحقيقة أنه يخبر الحقيقة باستمرار، والصورة التي يدعمها أكثر أهمية بالنسبة له من قول الكذب.


برج القوس
يُعد القوس من أكثر علامات الابراج صدقاً. الكذب هو آخر شيء يدور في ذهنه. إنه يحب أن يكون منفتح وصادق مع من حوله. علاوة على ذلك، لا يخجل القوس من التعبير عن آرائه حتى لو كان لدى كل من حوله منظور مختلف تماماً. لا تتوقع منه أن يُجاريك لحماية مشاعرك. سوف يحترمك القوس أكثر إذا كنت صادقاً معه. لا يمكنه تحمل الخداع، والكذب إهانة في نظره، ولهذا السبب يقول الحقيقة دائماً.

برج العذراء

عندما يتعلق الأمر بالصدق والطيبة، لا أحد يتقن فن التوازن مثل برج العذراء. من الأبراج الطيبة والصادقة، لأنه يحب الخير والسعادة للجميع. إنه يعرف كيفية تقييم الموقف وفهمه جيداً. لا يشعر بالراحة مع المواجهات ولا يمكنه تحمل إيذاء الأشخاص الذين يحبهم. يكافح العذراء بصدق لأنه لا يحب إيذاء الناس. نواياه ليست خبيثة أبداً، ولهذا السبب لا يشعر بالحاجة إلى الكذب.
المصدر: سيدتي
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