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افتتاح "طريق الكباش"... تعرف على تفاصيل هذا الحدث

Lebanon 24
25-11-2021 | 12:00
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كشف قائد أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، المايسترو نادر عباسي، تفاصيل الإخراج الموسيقي للموكب الذي سيصاحب احتفالية افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، جنوبي مصر.

وينتظر العالم بشغف احتفال افتتاح طريق الكباش في الأقصر، في وقت لاحق، الخميس، وسيكون للموسيقى نصيبا في الحفل.

وعبَّر عباسي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" عن شعوره بالفخر لقيادة الأوكسترا في الحفل الضخم، مؤكدا أنه سيكون مختلفا عما حدث في موكب المومياوات الملكية، الذي أُقيم في أبريل الماضي.

وشرح تفاصيل العرض الموسيقي، قائلا إنه سيكون مسؤولا عن الأغاني المصاحبة للموكب فقط، نظرا لوجود أغان أخرى قبل الموكب وبعده، مسؤول عنها آخرون.

وأضاف أن التسجيل الموسيقي الذي ألّفه ليكون مصاحبا للعرض سيتم عزفه من خلال فرقته الأوركسترالية، التي كانت مسؤولة عن حفل المومياوات أيضا.

وشدد على أن أي مقارنة بين حفل المومياوات الملكية وحفل طريق الكباش هي مقارنة خاطئة، مفسّرا ذلك بأن الأول يتحدث عن الحياة بعد الموت.

وتابع: "على العكس من حفل طريق الكباش الذي يتحدث عن الحياة واحتفال (عيد الأوبت) الذي كان يعقد كل عام في مصر القديمة وله طقوسه الخاصة به"، مشيرا إلى أنه حتى التاريخ مختلف بين الحدثين.

وكشف عن طبيعة الأشعار المستخدمة، قائلا إنه ستشبه تلك التي استُخدمتْ قديما في "الأوبت" ومن الجدارن الخاصة بمعبد الأقصر التي دُوِّنت عليها تفاصيل الاحتفالية.

وشدد على أنه تم اقتباس الأجزاء الملائمة للاحتفالية، وسيتم تقديمها مثل أنشودة حتشبسوت، وترنيمة أمون، كما حدث في موكب المومياوات الملكية.

مفاجآت بالجملة
وأعلن المايسترو المصري عن وجود مفاجآت بالجملة خلال الاحتفالية، حيث سيشارك مطربون جدد لأول مرة في احتفالية كهذه.

وتابع: "المطربون الجدد هم شهد عز ووالدها عز الأسطول، حيث ستغني شهد النداء الأول ووالدها سيغني كاهن يتعبد لأمون، وتقدِّم المطربة هايدي موسى أغنية حتشبسوت وسيشارك أيضا المنشد المصري وائل الفشني، في الموكب".

وختم بالحديث عن الصعوبات التي واجهها حيث أشار إلى أن الصعوبات تتلخص في التحضيرات للاحتفالية، والتنقُّل من القاهرة للأقصر.

وقال: "الصعوبة تكمن في التحضيرات لأنّها كانت في الأقصر وليست بالقاهرة، ولاستخدام إيقاعات كثيرة هذه المرة؛ لأن الاحتفالية أساسها إيقاعي ما كان يجعله يذهب كثيرًا للقاهرة لتسجيل الإيقاعات ثم العودة مجددا للأقصر".
 
(سكاي نيوز عربية )
المصدر: سكاي نيوز عربية
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