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يصور سيدات بشكل مسيء... ويطالب الراغبين بمشاهدتها بتحويل مبالغ مالية

Lebanon 24
25-11-2021 | 03:56
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ضبطت أجهزة الأمن طالبا في سوهاج، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو عبر مجموعة يديرها على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي تضمنت تصوير بعض الفتيات والسيدات بصورة مسيئة أثناء سيرهن بالطرق العامة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، دون علمهن.

كما أنه نشر مشاركات تتضمن الترويج عن بثه المزيد من تلك المقاطع عبر مجموعة أخرى خاصة بذات التطبيق، مطالبا الراغبين فى مشاهدتها بتحويل مبالغ مالية عبر خدمات المحفظة الإلكترونية للاشتراك في تلك المجموعة.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول ولاب توب، يحتويان على العديد من الصور ومقاطع الفيديو، كما تبين إنشائه حسابا على "تويتر" واستخدامه في ذات الغرض، بالإضافة إلى المحفظة الإلكترونية المستخدمة فى استقبال المبالغ، وبداخلها مبالغ مالية من المتحصل عليه من عملائه.

واعترف الطالب بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
(موقع أخبارك نت)
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