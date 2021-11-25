عاشر ابنتيه جنسيا رغما عنهما... وهذا مصيره

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا لعامل بعد ثبوت اتهامه بمعاشرة ابنتيه جنسيا رغما عنهما بمنزله الكائن بإحدى القرى التابعة لمركز سيدي سالم.







وتم النطق بالحكم حضوريا في محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة" بعد ورود موافقة فضيلة المفتي بإعدامه شنقا.