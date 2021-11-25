أخطاء لا ترتكبها عند زيارة الطبيب





واستعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية تجربة أحد موظفي الاستقبال الذي عمل مع الأطباء.



وباتت مسألة حجز موعد مع طبيب هذه الأيام صعبة في ظل جائحة كورونا، فأصبح هناك انتظار لوقت طويل لكي تظفر بموعد مع طبيب. لا يتوقف الكثيرون عن ارتكاب أخطاء أثناء تعاملهم مع موظف الاستقبال الذي يعمل مع الطبيب، ويعتقدون أنهم وقحون في حين أنهم في الحقيقة ليسوا كذلك.واستعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية تجربة أحد موظفي الاستقبال الذي عمل مع الأطباء.وباتت مسألة حجز موعد مع طبيب هذه الأيام صعبة في ظل جائحة كورونا، فأصبح هناك انتظار لوقت طويل لكي تظفر بموعد مع طبيب.

ولا تبدو مسألة المواعيد الافتراضية والاستشارات الهاتفية حلًّا بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من مشكلات صحية.



ويقول موظف الاستقبال السابق، ريتشارد كيلو، إن كثيرًا من المرضى يعتقدون موظفي الاستقبال "وقحين"، في حين أنهم في حقيقة الأمر مشغولون فقط.