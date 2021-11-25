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اتهمت بالترويج لممارسة الرذيلة... ما قصة "أماني" التي أثارت غضب السعوديين؟

Lebanon 24
25-11-2021 | 14:18
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تصدر وسم "القبض على الملحدة أماني" قائمة الأكثر تداولًا على موقع "تويتر" في السعودية خلال الساعات الماضية، حيث طالب مغردون بالقبض عليها متهمينها بترويجها ممارسة الرذيلة وتشجيعها على الإجهاض.
 
وأثارت الشابة "أماني" وهي من الرياض مواليد 1993، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر لها فيديو من غرفة دردشة على "تويتر" مع بعض الشابات وهن يتحدثن عن موضوع "الحرية الجنسية للمرأة".

وبحسب الفيديو، قالت أماني إنه من حق المرأة "ممارسة الجنس في الوقت الذي تراه مناسبا ومع من تراه مناسبا بدون الاستعانة بطرق الوقاية".

وأضافت: "من حق المرأة أيضا أن تجهض جنينها في الوقت الذي تراه مناسبا، سواء كانت متزوجة أم لا، سواء كان الحمل يؤثر على حياتها أم لا، القرار يعود لها، ليس من حق أي شخص أن يقرر ما إذا كان من حقها الإجهاض أم لا".

وأثار حديث أماني استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ترجموا استيائهم بتغريدات مطالبين بالقبض عليها من قبل السلطات المعنية.

واعتبر مغردون أن أماني تسعى لنشر أفكار مغلوطة عن الحرية الجنسية للمرأة بين أوساط الفتيات، من دون رقيب أو حسيب، بطريقة تسيء لقيم المجتمع السعودي.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد أعلنت القبض على مواطن "أساء للذات الإلهية" في غرفة دردشة عبر موقع "تويتر".
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