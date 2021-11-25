الحملما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاحالثورلا تستلم للضغوط ونفّذ التعليمات المطلوبة منك فقط، ولا تحاول القيام بما يسيء الى جهودك في العملالجوزاءالفرصة مناسبة اليوم للتخلص من الضغوط وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلكالسرطانتشعر بالارتباك وتخاف على موقع او علاقة، لكنّه ايضاً يدفعك الى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتكالأسديوم غني بالتعارف واللقاءات وبالمزيد من الانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي دور الوسيط والمفاوض والمحاور، وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارةالعذراءمضاربات مالية ودعم من قبل الزملاء ويكون الوقت مناسباً لسفر والاتصال ببعض المؤسسات الكبيرةالميزانخصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشاتالعقربالأنانية غير المبرّرة تدفعك إلى اتخاذ مواقف خارج قناعاتك، لذلك عليك الإسراع في إعادة تصويب الوضع قبل فوات الأوانالقوستضطر الى مواجهة واقع لا يروقك، أدعوك إلى تأجيل البدء بمشاريع جديدة والانصراف إلى التفكير العميق والتخطيطالجديترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعا لتبدأ آخر، أو تذهب في اتجاهات جديدة أكثر وعداًالدلوتمتلك عدداً من المواهب، لكنك تحتاج إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها وتوظيفها في الزمان والمكان المناسبينالحوتتخوض بعض المجالات الفكرية وتهتهم بتفاصيل تلفت نظرك، وقد تبدو محرجاً جداً في بعض المواقف