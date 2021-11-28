منوعات

حوت عملاق كاد أن يبتلع زورقا! (فيديو)

Lebanon 24
28-11-2021 | 02:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشتهرت الحيتان الحدباء بتفاعلها مع الإنسان بشكل عام، حيث تقترب في بعض الأحيان من القوارب أو السفن وتسمح للناس بلمسها وتتفاعل مع زوراها.
ولعل أن أكثر الناس معرفة بذلك هم أولي ماكسورلي وليز كوتريل، الصديقان من كاليفورنيا، الذين كانا يجدفان على متن أحد قوارب التجديف "الكاياك"، ويشاهدان الحيتان الحدباء.
استمتع هذان الشابان بعطلتهما الهادئة إلى أن شعروا بموجة هائلة، رغم أن الجو كان صحوًا تماما، لكن الموجة كانت من نوع آخر، حيث أن حوتًا أحدبا كاد أن يبتلعهما معًا، لولا لطف القدر، إلا أن الأمور آلت إلى انقلاب القارب وخروجهما بسلام.
 
 
المصدر: سبوتنيك

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:15 | 2021-11-28
03:47 | 2021-11-28
03:00 | 2021-11-28
00:57 | 2021-11-28
00:15 | 2021-11-28
23:56 | 2021-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website