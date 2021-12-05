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"بسبب الأبقار".. هجوم عنيف على الشيف التركي نصرت! (فيديو)

Lebanon 24
05-12-2021 | 03:00
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مؤخرا تعرض الشيف التركي نصرت للانتقادات من منظمة حقوق الحيوان (PETA)، التي طالبت بضرورة توقف الناس عن الاحتفال بقوائم اللحوم اللذيذة وحشوة الذبيحة.

 

وقال موقع "LAD Bible" إن نصرت البالغ من العمر 38 عاما أصبح مشهورا في عام 2017 نظرا لطريقته المميزة في التتبيل وهو الآن يمتلك سلسلة عالمية من مطاعم شرائح اللحم الفاخرة، والمعروفة بتقطيع اللحوم وتقديمها، ناهيك عن أسعارها الباهظة.

 

وأضاف الموقع: "نعم، لقد استفاد صاحب المطعم التركي جيدا من شهرته، وحشد أكثر من 40 مليون متابع على Instagram، حيث يتباهى بأسلوب حياته.

 

وتابع "LAD Bible" قائلا: "لكن منظمة حقوق الحيوان People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)، تعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن الاحتفال بقوائمه اللحمية ومحتوى الذبيحة.

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وصرحت داون كار مديرة مشاريع الشركات النباتية في PETA، بأن أسعار نصرت "الابتزازية" لا يمكن أن تصرف الانتباه عن حقيقة ما يقدمه إلى رواد المطعم.

 

وقالت كار: "لعل الأخبار التي تفيد بأن كبير الطهاة ماركو بيير وايت سيقدم قريبا شرائح اللحم النباتية في مطاعمه، ستضرب نصرت جوكتشي، وتدفع الآخرين للتعاطف مع أطباقه".

 

وأضافت "حتى الأسعار الباهظة لا يمكن أن تصرف الانتباه عن حقيقة ما.. الأبقار لا تريد أن تموت من أجل وجباتنا، وتربية الحيوانات لأكلها كارثة بيئية".

 

وأفادت بأن أرقى المطاعم والطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان والمستهلكين تعرف أنه عندما يتعلق الأمر بالحيوانات وصحة الإنسان ومستقبل الكوكب، فإن الأطعمة النباتية هي دائما الخيار الأفضل.

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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