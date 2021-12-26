منوعات

هل تتذكرون الطفل الذي كان يدخن 40 سيجارة يومياً؟ هكذا أصبح اليوم

Lebanon 24
26-12-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-900887-637761169663923160.jpg
Doc-P-900887-637761169663923160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت قبل سنوات صور وفيديوهات لطفل في إندونيسيا كان يبلغ من العمر سنتين فقط، لكنه كان يدخن 40 سيجارة في اليوم، وظهر وقتها وهو يضرب رأسه بالحائط إذا لم يستطع التدخين.

وأشارت صحيفة "daily mirror" البريطانية، السبت، إلى أن أردي ريزال، من سومطرة بإندونيسيا، تصدر عناوين صحف عالمية، عندما ظهرت صور صادمة له، وهو ينفث السجائر، وقد تم تداولها في جميع أنحاء العالم عام 2010.

لكن على الرغم من صعوبة التخلص من هذه العادة، نجح أردي في الإقلاع عن التدخين، وخسارة الوزن، عبر تغيير نظامه الغذائي غير الصحي، واستبداله بالفواكه والخضروات، وفقاً لصحيفة "ميرور".

وقال أردي لشبكة "CNN" عام 2017: "كان من الصعب بالنسبة لي أن أتوقف. إذا لم أكن أدخن، فإن طعم فمي يصبح لاذعاً وأشعر بالدوار في رأسي". وأضاف: "أنا سعيد الآن. أشعر بحماس أكبر، وانتعاش في جسدي".

وبشكل مثير للصدمة، أصبح أردي مدمناً عندما أعطاه والده سيجارة في عمر 18 شهراً.

وبسبب القلق بشأن "الكيفية" التي قد يؤذي بها أردي نفسه، إذا لم يستطع الحصول على جرعة من النيكوتين، طلبت والدته، ديان، المساعدة من أخصائي حكومي بقسم العناية المركزة.

وقالت ديان لصحيفة "ديلي ميل" عام 2013: "عندما أقلع أردي عن التدخين لأول مرة كان يطلب الكثير من الألعاب". وأضافت: "كان يبدأ في ضرب رأسه بالحائط. لقد كان مجنوناً، يؤذي نفسه إذا لم يدخن سيجارة".

ويعيش أردي الآن على نظام غذائي صحي من الأسماك الطازجة والفواكه والخضروات لمساعدته بالحفاظ على شكله.

وعلى تويتر، انتشرت صور أردي بعد التغيير الذي طرأ على شكله منذ أن أقلع عن عادة التدخين، وظهر وهو يمسك بصوره القديمة حينما كان أصغر مدخن في العالم.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-12-26
14:00 | 2021-12-26
12:00 | 2021-12-26
10:30 | 2021-12-26
10:00 | 2021-12-26
08:00 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website