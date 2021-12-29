للتخلص من الحشرات في المنزل... اليكم هذه النصائح

وجود الحشرات داخل المنزل يسبب كثيرا من الإزعاج لأفراد العائلة، وقد يؤدي إلى انتقال عدوى بعض الأمراض. ورغم أن المبيدات الحشرية تعدّ وسيلة فعالة للتخلص من هذه الحشرات والآفات المنزلية، فإنها تحتوي على مواد كيميائية قد تشكل خطرا على الصحة.في هذا التقرير، يستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعض الطرق الآمنة والفعالة لحل هذه المشكلة والتخلص من الحشرات والآفات المزعجة بوسائل طبيعية، وبدون الحاجة إلى استخدام المبيدات الصناعية.1. وضع نبتة في المنزلتُضفي النباتات جمالا على المنزل وتزودنا بالأكسجين وتحمينا من الحشرات في آن واحد. ومن النباتات التي يُنصح بها لمكافحة الحشرات:الخزامىالريحانالزعترالنعناععشبة الليمونزهور البتونياالقطيفةنبات البعوضالأقحوانالثومالخيار يمد الجسم بالكثير من الماء ويعطي إحساساً بالشبع، فضلاً عن كونه منجماً للمعادن والفيتامينات. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية "dpa". لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpaلمكافحة الصراصير كل ما عليك فعله هو تقطيع خيارة واحدة ووضعها في الأماكن التي توجد فيها (الألمانية)2. شرائح الخيارقد يبدو الأمر غريبا، لكن الخبراء يقولون إن الخيار فعال في مكافحة الصراصير. كل ما عليك فعله هو تقطيع خيارة واحدة ووضعها في الأماكن التي توجد فيها الصراصير. ستبتعد الصراصير بمجرد استشعار رائحة الخيار، بسبب احتوائه على مركبات لا تحبها هذه الحشرات. احرصي على تغيير شرائح الخيار مرة في الأسبوع إلى أن تختفي الصراصير تماما.وإذا كانت الصراصير في الثلاجة، اهرسي الخيار واتركيه داخلها، وسيطرد هذا المسحوق ما يصل إلى 90% من هذه الحشرات.3. صودا الخبزيعد صودا الخبز (باكينغ صودا) أداة فعالة في مكافحة النمل والصراصير، بسبب احتوائه على عنصر فعال يعمل على مقاومة الفطريات النباتية والبياض الدقيقي، وعندما تتناوله الحشرات يفرز فقاعات ثاني أكسيد الكربون التي تقتلها.كل ما عليك فعله هو رش المكان بقليل من الماء ثم وضع كوبين من صودا الخبر، والانتظار لمدة نصف ساعة قبل إضافة كوب من الخل.4. نصب فخيمكنك نصب فخ للحشرات باستخدام زجاجة بلاستيكية وقليل من الماء والصابون أو الخل. تعتبر المصيدة المنزلية حلا فعالا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه المواد الكيميائية.5. مسحوق القرفةإذا انتشرت الحشرات في منزلك، يمكنك التخلص منها باستخدام القرفة؛ تحتاجين فقط إلى العثور على المكان الذي تدخل منه الحشرات إلى المنزل ومن ثم تضعين مسحوق القرفة في طريقها. لن تقتل القرفة الحشرات، لكن ستحول دون دخولها.6. الزيوت العطريةتساعد الزيوت العطرية في مكافحة الآفات والحشرات المنزلية، ويعد زيت النعناع فعالا للغاية في هذا الشأن. كل ما عليك فعله هو خلط 10 أو 15 قطرات من زيت النعناع العطري الأساسي مع 250 مليلترا من الماء، ثم رش هذا المزيج حول الأبواب والنوافذ. ويمكنك أيضا استخدام زيت النيم.