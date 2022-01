أضرم النار بنفسه بسبب عدم حيازته شهادة تطعيم ضد كورونا! (فيديو)

في مدينة ملبورن الأسترالية، أقدم رجل على إضرام النار بنفسه بسبب عدم حيازته شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وحضرت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث اشتعلت النيران في سيارة الرجل في شارع الكنيسة بريتشموند، صباح اليوم الأول من السنة الجديد.

⚠️ WARNING DISTRESSING FOOTAGE: Witnesses have told of a man setting himself on fire in Melbourne while crying out about Victoria's vaccine mandates.



Full story: https://t.co/h4jzuYH9N5

— Avi Yemini (@OzraeliAvi) January 1, 2022

وتعاملت الفرق مع الرجل وأخمدت النيران التي أشعلها بنفسه ثم نقلته إلى المستشفى.

ونقلت صحيفة "هيرالد صن" عن امرأة ساعدت في التعامل مع الرجل قولها إن "جلده كان يحترق قبل أن يتم غمره بالمياه".

وأضافت أن جلد الرجل كان محترقا لدرجة أنه التصق بقميصها.

وصدم رواد أحد المطاعم المجاورة بالمشهد، حيث ذكر أحدهم أن الرجل صب على نفسه والسيارة البنزين قبل أن يشعل النار.

وأشار إلى أنه كان يصرخ احتجاجا على عدم حيازته جواز التطعيم ضد كورونا راميا الكتب من السيارة.