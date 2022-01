هذه هي قصة أول اتصال دولي عابر للقارات

وسبق هذه المكالمة مكالمة اختبار قبلها بيوم واحد وتحديدا يوم 6 كانو نالثاني 1927، وتضمنت المكالمة: "المسافة لا تعني أي شيء بعد الآن، نحن على وشك الوصول إلى سرعة عالية جدًا"، وفى نهاية يوم 7 كانون الثاني، تم فتح الخط المكالمات الشخصية والمتعلقة بالعمل، وتم إجراء أكثر من 6 ملايين دولار من المعاملات التجارية بين المدينتين، وإرسال رسالة إخبارية من أوروبا إلى أمريكا.يشار إلى أنه أُجريت أول مكالمة هاتفية يوم 10 آذار 1876، وكانت بين مخترع التليفون ألكسندر جراهام بيل، ومساعده توماس واتسون، وكانت أول كلمات المكالمة: "سيد واتسون.. تعالى إلى هنا، أريد رؤيتك -Mr Watson, come here. I want to see you"‏.