هذه هي قصة أول اتصال دولي عابر للقارات

95 عاما مرت على إجراء أول اتصال هاتفي دولي عابر للمحيطات والقارات، من نيويورك في الولايات المتحدة إلى لندن فى بريطانيا، التي كانت حدثا فريدا في تلك الفترة خاصة أنها تأتي بعد نحو 51 عاما منذ إجراء أول مكالمة هاتفية بعد اختراع التليفون فى 10 آذار 1876 على يد العالم الاسكتلندي جراهام بيل.فى 1927، تمت المكالمة الدولية الأولي، لتكون بمثابة الحدث العظيم يشبه حاليا التطور في الهواتف المحمولة، من حيث إعطاء الناس فرصة للتواصل الفوري مع الآخرين بغض النظر عن المسافات، وعقدت هذه المكالمة بين والتر شيرمان جيفورد، رئيس شركة AT&T الأميركية، وكان على الطرف الآخر السير إيفلين بي موراى، رئيس مكتب البريد العام البريطاني، ولم يتم نقل المكالمة عن طريق الأسلاك والكابلات، لكنها تمت عن طريق موجات الراديو.مكالمة مسجلةووفقا لموقع UTA Libraries الأميركي فإن أول مكالمة هاتفية عابرة للمحيط الأطلسي، تم تسجيلها من أجل تعزيز التفاهم الأفضل وتسهيل الأعمال، وهي متاحة من خلال مكتبة الكونجرس ويمكن الاستماع إليها عبر الإنترنت.