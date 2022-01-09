منوعات

فيلم جنسي في موقع أثري عالمي يثير موجة غضب..فما السبب؟

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-905228-637773084376664822.jpg
Doc-P-905228-637773084376664822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت وزارة الثقافة اليونانية تحقيقا بعد نشر فيلم قصير يظهر أشخاصا يمارسون الجنس في معبد يوناني قديم يقع في العاصمة أثينا.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" أن الفيلم ظهر على الإنترنت في كانون الاول الماضي، وقالت وزارة الثقافة إنها لم تمنح إذنا لتصوير الفيلم في معبد أكروبوليس الذي يعد ثراثا عالميا.

وتم عرض الفيلم الذى يستمر 36 دقيقة وعنوانه "ديبارثينون" على الإنترنت يوم 21 كانون الاول ولكنه لم يلفت انتباه السلطات إلا هذا الأسبوع .

ويظهر الفيلم رجلين يمارسان الجنس وسط دائرة شكلها حولهما ممثلون آخرون، فيما يظهر في الخلفية زوار الموقع.

وقالت الوزارة في بيان إن "الموقع الأثري غير مناسب لأي نوع من النشاط الذي من شأنه أن يسبب إهانة ويعرض عدم احترام للنصب".

ويرتدي الممثلون في الفيلم أقنعة على وجوههم، فيما قال صناعه، الذين لم يكشفوا عن هويتهم، إن الفيلم " عمل فني وسياسي أيضا". وأوضحوا أنهم رغبوا في تصوير المشهد الجنسي في مكان "مشحون بالقيم القومية".

ووصف سبيروس بيبيلاس رئيس جمعية الممثلين اليونانيين الفيلم بأنه "مخز".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-01-09
05:00 | 2022-01-09
02:00 | 2022-01-09
01:00 | 2022-01-09
00:00 | 2022-01-09
23:00 | 2022-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website