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دخن سيجارة إلكترونية... فتوفي

Lebanon 24
12-01-2022 | 14:55
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توفي صبي بالغ من العمر 12 عامًا في منطقة ألتاي بسيبيريا بعد أن دخّن سيجارة إلكترونية. وتم نقل أخته الكبرى وصديقتها إلى المستشفى، وقد فتحت الشرطة المحلية ملفًّا جنائيًّا بهذا الشأن.

أفادت بذلك لجنة التحقيقات في منطقة ألتاي الروسية، التي قالت إنها رفعت الدعوى الجنائية بشأن جريمة ارتكبت بموجب الجزء 1 من المادة الـ109 من القانون الجنائي الروسي (القتل بسبب الإهمال).
 
وحسب أجهزة التحقيق، فإن شابة تبلغ من العمر 18 عامًا أتت بعد ظهر يوم 10 كانون الثاني عام 2022 لزيارة صديقتها البالغة من العمر 17 عامًا مع شقيقها البالغ من العمر 12 عامًا من سكان مدينة بايسك. وبعد أن دخّن الصبي وشقيقته سيجارة إلكترونية، تدهورت صحتهما.

وفي صباح اليوم التالي، عثرت جدة الفتاة على الضحايا في الشقة فاقدي الوعي. وتم نقل الفتاتيْن إلى المستشفى، بينما لم يستطع الأطباء إنقاذ الصبي.
وتتخذ أجهزة التحقيق في الوقت الراهن إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على ملابسات الحاد.
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