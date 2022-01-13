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أصحاب هذه الأبراج يصنفون بأنهم الأكثر ذكاء.. من هم؟

Lebanon 24
13-01-2022 | 02:40
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ان الذكاء صفة من الصفات الهامة التي يبحث عنها دائماً الآخرون عند التعارف مع أحد الأشخاص أو عند الدخول في علاقة عاطفية، وذلك لأنها تسهل على البعض التفاهم بينهما، ويعتقد إن بعض الأشخاص من الذين ينتمون لبعض الأبراج الفلكية يتصفون بهذه الصفة، وهؤلاء نستعرضهم في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stylecaster".

 

أذكى الأبراج الفلكية :

 

برج الدلو

يعتبر برج الدلو من أكثر الأبراج التي تتميز بنسبة عالية من الذكاء، كما يتصف بالعناد والثقافة والرقي وأحيانا يطلق على أصحاب برج الدلو الشخص العبقري، فهو صاحب فكرة مميز وناجح  وأيضًا يتمتع  بسمعة طيبة، كما يفكر بطريقة عقلانية وحكمة ويتسم بحسن التصرف في كافة الأمور.

 

برج الجدي

يعتبر مواليد برج الجدى من أكثر الأبراج التي تجمع بين الذكاء والحكمة فهم شخصيات قادرة على إدارة كافة أمور حياتهم، بطريقة عقلانية، كما يعتبر من الشخصيات القادرة على تولي المناصب الإدارية بل وقادرون على إثبات النجاح والتفوق فى منصبهم، ويتمتعون بالعديد من الخبرات التي تجعلهم يمدون البعض بأفكار تساعدهم على حل العديد من المشاكل المختلفة.

 

برج العذراء

يتمتع أصحاب برج العذراء  بسمعة طيبة، على الرغم إنه شخص عصبي ومتسرع  في الحكم على الأخرين ولكن ذكائهم يساعدهم على إيجاد العديد من الحلول المختلفة في مشاكلهم، كما يجيدون التصرف في المواقف الصعبة  و يمكن الإعتماد عليهم  في كل شيئ، كما يتمتعون بذاكرة قوية جدًا ومهارات تنظيمية فهم من الشخصيات المنظمة التي تجيد إدارة الأمور بكل بذكاء ويعشقون ترتيب وتنظيم كل شيئ في حياتهم.

 

 

 

 

 

المصدر: اليوم السابع
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