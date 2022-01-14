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منوعات
أبراج تشعر بالتوتر والقلق خلال الإمتحانات.. هل أنتم من بينها؟
Lebanon 24
14-01-2022
|
00:30
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يعاني الكثير من الأهالي من توتر أبنائهم وعدم قدرتهم على التركيز أثناء المذاكرة خلال فترة الإمتحانات، وهذا يعود لعدم قدرتهم على إلمام المنهج طوال فترة العام الدراسى أو لطبيعتهم الشخصية التى تجعلهم يشعرون دائماً بالتوتر والقلق خلال فترة الإمتحانات، ويعتقد أن ذلك مرتبط ببعض صفات الأبراج الفلكية، التى أشارت إليها خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، مايا ناجى، خلال حديثها مع "اليوم السابع"، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.
برج الميزان
معروف عن مواليد برج الميزان مزاجيتهم حيث يشعرون بالتفاؤل والتشائم بأشياء غريبة قبل الامتحان على سبيل المثال حيث يتفاءلون بارتداء لون معين أو استنشاق رائحة عطر معينة، قبل ذهابهم للإمتحان، كما يتفاءلون بنظافة وجمال قاعة الامتحان، وهذا بسبب إنهم يتمتعون بشخصية مزاجية ومتوترة في معظم الوقت.
برج العذراء
يشعر برج العذراء بالتوتر والقلق طول فترة قبل وبعد الامتحان وحتى ظهور النتيجة أيضاً، على الرغم من أنهم يتمتعون بقدر عالى جداً من التركيز والذهن الحاضر عند تأديتهم للإمتحان، لكنهم يفقدون تركيزهم بسهولة نتيجة شعورهم بالتوتر والقلق، كما يهتم برج العذراء جداً بمراجعة الامتحان قبل أن يبدأ الحل ويقرأ الأسئلة أولاً، ثم يبدأ في الحل و يراجع أكثر من مرة على إجاباته بسبب تردده وتوتره.
برج الأسد
يتمتع مولود برج الأسد بالشخصية القوية، إلا أنه في وقت الإمتحانات قد يضطر لترك ورقة الإجابة فارغة تماماً كي يريح نفسه من الشعور بالتوتر والقلق، خاصة لو كان متأكداً من عدم قدرته فى الحصول على درجة النجاح، لكنه في الغالب يستعيد قوته من جديد ويثبت بأنه قادر على تجاوز الصعاب.
برج الجوزاء
يتمتع مولود برج الجوزاء بشخصية مزاجية والتى تظهر بصورة واضحة خلال فترة الإمتحانات ولا سيما وقت تأدية الإمتحان، تارة يشعرون بالتفاؤل وتارة أخرى يشعرون بالتشائم، الأمر الذي يجعلهم يشعرون بالكثير من الضغط النفسى، وتشتت الذهن والتوتر الزائد، فضلا عن التردد بسبب عدم ثقتهم في أنفسهم ولا في إجاباتهم، لذا نجد الكثير من زملائهم يفضلون تجنبهم خلال فترة الإمتحانات حتى لا يصابوا بالتوتر والقلق مثلما يحدث مع مواليد برج الجوزاء.
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