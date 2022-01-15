"عصابات" القردة تجتاح بلدة تايلاندية لهذا السبب

اجتاحت قطعان من القردة البرية بلدة تايلاندية قرب العاصمة بانكوك، إلى درجة أنها صارت تقفز فوق السيارات والبشر، بحثا عن الطعام، الذي تتقاتل للحصول عليه.وتشتهر بلدة لوبوري، التي تقع على بعد 90 ميلا شمال العاصمة التايلندية بسكانها من القرود البرية التي تجلب السياح من شتى أنحاء العالم، إلى درجة أن السكان ينظمون مهرجانا لتكريم هذه الحيوانات.لكن بعدما بدأ السياح في العودة إلى تايلاند بعد تخفيف قيود جائحة كورونا في تشرين الثاني الماضي، باتت قردة بلدة لوبوري تحصل على وجبات خفيفة وكثير من المشروبات المليئة بالسكر، وفق "ديلي ميل" البريطانية.وكان هذا الأمر وبالا على البلدة، إذ اجتاحت "جحافل" من قردة "المكاك" شوارعها، حيث تتنافس هناك بعنف على الطعام والأراضي.وأظهرت مقاطع فيديو تجمع أعداد كبيرة من هذه القردة في وسط المدينة، كما لو كانت قططا أليفة، وراح البعض يوزع عليها أعمدة من السكر والشراب، ووصل الأمر ببعضها إلى القفز فوق رجل كان يوزع عليها الموز.