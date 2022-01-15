13
o
بيروت
12
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"عصابات" القردة تجتاح بلدة تايلاندية لهذا السبب
Lebanon 24
15-01-2022
|
06:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتاحت قطعان من القردة البرية بلدة تايلاندية قرب العاصمة بانكوك، إلى درجة أنها صارت تقفز فوق السيارات والبشر، بحثا عن الطعام، الذي تتقاتل للحصول عليه.
وتشتهر بلدة لوبوري، التي تقع على بعد 90 ميلا شمال العاصمة التايلندية بسكانها من القرود البرية التي تجلب السياح من شتى أنحاء العالم، إلى درجة أن السكان ينظمون مهرجانا لتكريم هذه الحيوانات.
لكن بعدما بدأ السياح في العودة إلى تايلاند بعد تخفيف قيود جائحة كورونا في تشرين الثاني الماضي، باتت قردة بلدة لوبوري تحصل على وجبات خفيفة وكثير من المشروبات المليئة بالسكر، وفق "ديلي ميل" البريطانية.
وكان هذا الأمر وبالا على البلدة، إذ اجتاحت "جحافل" من قردة "المكاك" شوارعها، حيث تتنافس هناك بعنف على الطعام والأراضي.
وأظهرت مقاطع فيديو تجمع أعداد كبيرة من هذه القردة في وسط المدينة، كما لو كانت قططا أليفة، وراح البعض يوزع عليها أعمدة من السكر والشراب، ووصل الأمر ببعضها إلى القفز فوق رجل كان يوزع عليها الموز.
ويظهر انعدام الخوف في قلوب هذه القردة أنها تتخذ سلوكا جرئيا للغاية، غير معهود في السابق، ويتجسد السلوك الجديد في القفز على زجاج المركبات والقفز فوق المارة في الشوارع.
وقال السكان إنهم لاحظوا وجود ما يشبه العصابات بين القردة، بما يؤدي إلى وقوع اشتباكات فيما بينها للسيطرة على الطعام.
وحاول المسؤولون الحكوميون السيطرة على أعداد القردة المتزايدة، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك مع استمرار تكاثرها.
وجرى تعقيم أعداد كبيرة من هذه الحيوانات عام 2020، كجزء من برنامج حكومي بعد خرجت أعداها عن السيطرة خلال الجائحة.
ومنح إغلاق كورونا قرود المكاك فرصة أكبر للتجول في المدينة، ومع قيام بعض السكان بإطعامها، عن نية حسنة، انفجرت أعداد هذه الحيوانات.
تابع
الأكثر قراءة
حركة غريبة بسبب الدولار.. هذا ما حصل ليلاً أمام المصارف
Lebanon 24
حركة غريبة بسبب الدولار.. هذا ما حصل ليلاً أمام المصارف
03:05 | 2022-01-15
15/01/2022 03:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أضحك اللبنانيين لسنوات... كميل أسمر يشارك متابعيه بفيديو لابنته تاتيانا: قالت نعم لحبيبها!
Lebanon 24
بعدما أضحك اللبنانيين لسنوات... كميل أسمر يشارك متابعيه بفيديو لابنته تاتيانا: قالت نعم لحبيبها!
23:18 | 2022-01-14
14/01/2022 11:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة الجديدة في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
الدولار يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة الجديدة في السوق الموازية عصرا
09:42 | 2022-01-15
15/01/2022 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير للدولار... هذه التسعيرة الجديدة في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير للدولار... هذه التسعيرة الجديدة في السوق الموازية صباح اليوم
02:37 | 2022-01-15
15/01/2022 02:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج معروفة بالكرم... هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
4 أبراج معروفة بالكرم... هل أنت من بينها؟
00:30 | 2022-01-15
15/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2022-01-15
مصليات النساء تثير جدلا كبيرا في هذه البلاد... ما السبب؟
10:10 | 2022-01-15
مواليد 4 أبراج يشعرون بالغيرة تجاه الآخرين.. هل أحدهم في حياتك؟
08:00 | 2022-01-15
سلسلة مطاعم "شهيرة" عانت من قلة النادلين... وهذا كان الحلّ!
06:10 | 2022-01-15
صالون تجميل رفض إعادة المبلغ إليها... فمزقت فساتين الزفاف! (فيديو)
05:58 | 2022-01-15
صاحب أول قلب خنزير مزروع في جسده يثير جدلًا بسبب جريمته البشعة قبل 34 عامًا
05:53 | 2022-01-15
وزيرة تحذر التلميذات بكلمات "خادشة للحياء"!... ماذا قالت لهن؟
فيديو
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
Lebanon 24
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
03:29 | 2022-01-15
15/01/2022 20:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من صياد إلى فريسة... أيل يهاجم صياداً ويوقعه أرضاً (فيديو)
Lebanon 24
من صياد إلى فريسة... أيل يهاجم صياداً ويوقعه أرضاً (فيديو)
02:00 | 2022-01-15
15/01/2022 20:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)
Lebanon 24
إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)
23:30 | 2022-01-14
15/01/2022 20:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact