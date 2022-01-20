منوعات

الطفل مغني "الغزالة رايقة"... هذا ما تمناه

Lebanon 24
20-01-2022 | 14:00
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أعرب الطفل المصري، محمد أسامة، عن مدى سعادته بنجاح أغنية "الغزالة رايقة" وحب الجمهور لها وتمنى أن يشارك الفنان المصري تامر حسني في إحدى أغنياته.

وقال محمد أسامة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج "ناس أونلاين": "أنا أول ما سمعت الأغنية عجبتني جدا وكلماتها كانت حلوة فدخلت سجلتها في نصف ساعة".

وتحدث الطفل أيضا عن كواليس التجهيز للأغنية قائلا: "أنا عندي 11 سنة وبغني من 3 سنوات ترشيح الأغنية جاء عن طريق الشاعرة منة عدلي القيعي اللي شافتني مع الساحر كريس المصري بغني "بالورقة والقلم" فرشحتني لأستاذ إيهاب عبدالواحد وأعجب بيا ومن هنا كانت البداية".
وقد أفصح أسامة عن أمنيته للعام الجديد مشيرا إلى أنه يتمنى الغناء مع تامر حسني.
 
(نوفوستي) 
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