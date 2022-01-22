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منوعات
هذه الابراج قائدة بالفطرة..هل أنت واحد منها؟
Lebanon 24
22-01-2022
|
00:30
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جملة «ولد ليكون قائداً» تحمل الكثير من القوة ومن التأثير.. فبعض الأشخاص قدرهم هو أن يكونوا قادة. القائد هو الشخص الذي يملك مجموعة من الخصال التي يميزه عن غيره والتي تمكنه من التأثير بالآخرين وجعلهم يتبعونه ويقومون بما يطلبه منهم ويكون القوة الدافعة التي تجعل الأشخاص يكونون أفضل نسخة عن أنفسهم. بطبيعة الحال خصال القيادة يمكن تعلمها ولكن مهما احترفها الشخص تبقى ناقصة وتختلف عن خصال القيادة بالفطرة. القائد بالفطرة يمكن الشعور بتأثيره حتى من دون أن يتكلم، فهو مجبول بتلك الخصال التي تفرض حضورها وتجعله يختلف عن غيره.
فمن هي الأبراج التي تعتبر قائدة بالفطرة؟ وهل أنت واحدة منها؟
الحمل
الحمل هو أول الأبراج وعليه هو لا يمكنه ألا يكون الرقم واحد في كل شيء في حياته وبالتالي قدره مكتوب في النجوم، فهو سيولد ليكون قائداً. الحمل أيضاً وفي دورة الأبراج وحين تدخل الشمس اليه، يبدأ فصل الربيع وعليه هو يمثل البدايات الجديدة والحياة والحيوية للسنة الفلكية كاملة. وبما انه برج ناري فعملياً لا يمكن إيقافه، فهو لا يتوقف ولا يتراجع إلا بعد تحقيق هدفه. هو لا يخاف من خوض المعارك ولا يتراجع على الإطلاق من اجل الدفاع عن كل الامور التي يؤمن بها. هو يعرف تماماً ما هو عليه ويعرف قيمته وبالتالي يملك الكثير من الثقة بالنفس. وطبعاً هناك الجرأة للقيام بالامور التي تتخوف الغالبية الساحقة من الأبراج من القيام بها. نساء الحمل قائدات مميزات جريئات يمكنهن تحقيق كل ما يصممن على تحقيقه.
السرطان
عند الحديث عن برج حساس كالسرطان فإن فكرة القيادة غالباً ما لا تطرأ على البال.. ولكن نساء السرطان قائدات بالفطرة. حين تدخل الشمس برج السرطان فحينها نكون قد دخلنا فصل الصيف، وعليه طاقة السرطان تحفز بداية مرحلة جديدة. السبب الذي يجعلنا ننسى احياناً ان السرطان هو قائد بالفطرة هو واقع أن وجهة نظر المجتمع للقيادة باتت ملتوية، فالقائد بات مرادفاً للديكتاتوري ولكن الواقع هو ان القائد هو الشخص الذي يملك القدرة على التعاطف مع الاخرين وعلى فهم معاناتهم وبالتالي يمكنه التواصل مع كل واحد منهم بالطريقة الصحيحة. القائد الفعلي والحقيقي هو الذي يراعي مشاعر غيره ويؤمن بهم ويقودهم نحو النجاح. السرطان يشبه «الام» التي تربي أولادها بأفضل طريقة ممكنة والتي لا تتخلى عنهم إلا بعد أن يحققوا كل ما يريدون تحقيقه.
الميزان
عندما تدخل الشمس الميزان حينها نكون على موعد مع فصل الخريف وبالتالي هو أيضاً من الأبراج التي تطلق دورة جديدة وطاقة جديدة. البرج الدبلوماسي هذا عادة لا يتم التفكير به على أنه قائد ولكنه في الواقع يملك جميع الخصال التي تجعله من القادة المميزين، فالميزان يبحث وبشكل دائم عن التوازن كما انه يمكنه أن يرى أي مشكلة كانت من جميع الزوايا وهو يملك دبلوماسية لا حدود لها وبالتالي يمكنه النقاش والإستماع الى مختلف وجهات النظر والخروج بحلول مناسبة للجميع. وبما انه برج هوائي فهو أيضاً يملك الكثير من الطاقة التحفيزية التي تجعل الاخرين يصبحون أفضل نسخة ممكنة عن أنفسهم.. الميزان وبكل بساطة هو الطاقة التي تحفز خيال الاخرين وتفجر طاقاتهم وتجعلهم يبدعون.
الجدي
الجدي قائد بالفطرة وهو من النوع الذي يملك الكثير من السلطة والتي لا يحصل عليها بطرق ملتوية أو ديكتاتورية ولكن حضوره طاغٍ لدرجة ان الجميع من حوله لا يمكنهم سوى الإنصياع لأوامره. الجدي أيضاً من الابراج التي يبدأ معها فصل جديد وهو الشتاء حين تدخل الشمس الى برجه. البرج هذا ذكي وعامل جاد وهو يقوم بالتفكير المنطقي والعقلاني بشكل دائم وعليه هو قائد هادئ بمقاربة تجعل الاخرين يعملون نحو تحقيق اهدفهم بشكل واقعي. الجدي عملي جداً وهو دائماً يضع الخطط الطويلة الامد والتي تكون متقنة للغاية وبما انه يملك حساً عالياً من المسؤولية فإنه وبشكل دائم يقود الاخرين نحو النجاح الساحق.
المصدر: الجميلة
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