"فضيحة مدوية"... العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات نسائية في إحدى السفارات!

تم العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات نسائية في السفارة الأسترالية بالعاصمة التايلندية بانكوك.وقال مسؤول في كانبيرا،السبت، إنه تم اتهام موظف سابق في السفارة الأسترالية، بعد العثور على عدة كاميرات تجسس في حمامات نساء البعثة.وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، على أن الشرطة الملكية التايلاندية ألقت القبض على موظف محلي سابق الشهر الماضي.وأوضح متحدث باسم الوزارة أن "رفاهية وخصوصية جميع الموظفين تظل أولوية بالنسبة للوزارة ونواصل تقديم الدعم المناسب".