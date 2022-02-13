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حاولوا إنقاذ مراهق فحدث ما لم يكن متوقعا...اليكم ما جرى! (فيديو)

Lebanon 24
13-02-2022 | 05:00
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هب أربعة من رجال الشرطة لمساعدة طفل كان يستغيث من الغرق في بحيرة متجمدة بولاية يوتا الأميركية.


لكن المهمة لم تكن سهلة، فغرق ضباط الشرطة الأميركية الأربعة لبعض الوقت قبل أن يتم إنقاذهم.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت، أن الضابط الأربعة بالإضافة إلى المراهق خرجوا من هذه المحنة سالمين.
 
 
ووثق شريط فيديو قتراب عناصر الشرطة من المراهق الذي كان في حفرة وسط البحيرة المتجمدة، قبل أن يعلقوا معه.

وبعد قليل، اقترب شرطي آخر حاول سحب زملائه عبر حبل كان معه، لكنه سرعان ما وقع في المياه المتجمدة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الواقعة حدثت، الأربعاء الماضي، شمالي مدينة سولت ليك سيتي.
المصدر: سكاي نيوز

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